8500 км за 25 дней. Как мы проехали на машине через все Соединенные Штаты

Журналисты TUT.BY Дмитрий Смирнов и Станислав Коршунов вместе с фотографом Дмитрием Брушко проехали на автомобиле через все США, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, чтобы узнать изнутри, чем живет современная Америка — от таксистов-эмигрантов до голливудских актеров. Обо всех наших приключениях мы расскажем в большом цикле материалов и фоторепортажей на TUT.BY, выпускаемом при поддержке « Корона Техно ». А пока читайте первый из них — наши путевые заметки: как мы ехали, где жили и чему удивлялись.



На фото (слева направо) Дмитрий Смирнов, Станислав Коршунов и Дмитрий Брушко сразу после возвращения из большого путешествия

На подготовку ушло больше времени, чем на саму поездку

Вдохновила на большое путешествие нас книжка Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». Нам было интересно посмотреть, что изменилось в стране за 80 лет, прошедших после знаменитой поездки советских писателей.

Подготовка к большому проекту началась примерно за год. Первым ее этапом стало составление маршрута, который мы частично позаимствовали у Ильфа и Петрова. Определившись с городами и местами, мы подошли к самому сложному — просчитать путь с 18(!) остановками в течение 25 дней.



Так выглядел запланированный нами маршрут. По ходу его пришлось немного корректировать

Спасибо тому, что у нас (в отличие от Ильфа и Петрова) есть сервис Booking с его удобным поиском, рейтингами и предварительным бронированием с возможностью отмены — ведь мы еще не знали, сможем ли пересечься в строго определенное время с нашими будущими героями.

Рассчитав время на переезды, выяснив примерную стоимость проживания, перелетов, аренды машины и других расходов, мы принялись за поиски партнеров. Нас решили поддержать « Корона Техно » и Samsung , за что им огромное спасибо.





Итак, партнеры найдены, визы получены, авиабилеты куплены. Впереди — поиск нужных нам героев репортажей в Штатах. Сложность здесь была не только в самом поиске — у людей должно было получаться встретиться с нами в определенный день (а часто и время). Здесь хотелось бы поблагодарить еще один сервис, о котором Ильф и Петров не могли и мечтать, — Facebook.

Советские писатели перед поездкой обзавелись рекомендательными письмами — а мы новыми знакомыми и друзьями в соцсети из Беларуси и США, которые невероятно нам помогли при подготовке и в самой поездке.



Пролетая над Норвегией

8500 км на четырех колесах

Пролетев 10,5 часа (1 час из Минска в Москву и еще 9,5 часа до США) и пробыв пару дней в Нью-Йорке, мы забрали автомобиль, который стал нашим вторым домом на время путешествия.

К сожалению, мы не знали, каким именно будет наше средство передвижения, пока не забрали его — сервисы аренды предполагают исключительно выбор класса машины, но не ее модель. В итоге остановились на кроссовере среднего размера — был критичен багажник, в который поместятся три больших чемодана.

Конечно же, следуя по пути Ильфа и Петрова, мы хотели получить Ford, но волей случая (и арендной компании) нам достался белый 2,5-литровый Nissan Rogue, более известный в наших краях как Nissan X-Trail.



Наш «америкомобиль», загруженный чемоданами, возле одного из мотелей

В Сан-Франциско, ближе к концу путешествия, нам все-таки пришлось расстаться с этой машиной из-за небольших проблем с тормозами. Ее нам без вопросов поменяли на такую же модель, но уже 2017 года выпуска. Как же были удивлены ребята из прокатной конторы, когда узнали, что мы приехали на автомобиле с другого побережья!

В целом, если не брать в расчет случай с заменой, Rogue оказался прекрасной, вместительной и удобной машиной для длительного путешествия.

Не храните права в багажнике

Америка — страна автомобилей и автомобильных дорог. Поэтому и путешествуют здесь преимущественно на машинах. Иностранец с легкостью и относительно недорого арендует автомобиль. Лучше всего делать это через интернет и заранее, если повезет — можно попасть на какую-нибудь акцию и хорошо сэкономить.



Одна из сумасшедших американских развязок. Обратите внимание на знак справа — там показано, какие закусочные расположены на следующем съезде. Всё для путешественников!

Мы заплатили за аренду кроссовера на 22 дня около 1500 долларов, машины поменьше будут стоить, соответственно, дешевле (за этот же срок — от 1000 долларов), а за полноценный внедорожник придется выложить более круглую сумму. В аренду можно взять даже кабриолет — например, чтобы прокатиться по Вегасу с ветерком.

Кроме того, мы видели здесь большое количество арендованных «домов на колесах», в которых ездят целые семьи с домашними питомцами.





В стране автомобилей — огромное количество заправок. В городах (даже маленьких) в одном квартале мы встречали сразу 2−3 штуки, причем с разными ценами на топливо. Нам рассказали, что цена даже на одной и той же бензоколонке может поменяться в течение дня.





Самый дешевый бензин мы встретили в штатах Арканзас и Техас, там можно было найти топливо по цене от 1,96 доллара за галлон (3,79 л) или 98 наших копеек за литр по текущему курсу. Самый дорогой — в Неваде, где он стоил 4,3 доллара за галлон (2,15 руб за литр). Большое количество колонок вдоль дорог позволяло нам не бояться остаться без топлива даже посреди пустыни.

Наш Nissan Rogue был с подключаемым полным приводом, однако эта опция за все время нам не понадобилась. На большей части пути были отличные дороги с хорошей разметкой. Гораздо больше в длительных переездах нам пригодился круиз-контроль.





Правила дорожного движения в США и Беларуси немного отличаются. Например, здесь есть перекрестки с четырьмя стоп-знаками, где всем нужно ехать с остановкой поочередно, независимо с какой стороны они подъехали. Почти везде разрешен поворот направо на красный сигнал светофора.

Здесь очень жесткие правила парковки, и вас запросто эвакуирует с места, предназначенного для людей с ограниченными возможностями. А еще в США желательно хранить документы в салоне — ваш забег к багажнику, где лежит сумка с правами, может быть воспринят неоднозначно (в ряде штатов в багажнике разрешено хранить оружие).

Сами мы с копами не сталкивались, но, по рассказам местных, если вас вдруг остановили, выбегать из машины точно не стоит. Офицер подойдет сам.





«Аварийкой» здесь не моргают

Поведение американцев на дороге также порой отличается от того, что мы привыкли видеть в Беларуси. Вот, что мы заметили за время пути.

В Штатах вас практически наверняка сразу пропустят в другую полосу, если попроситесь. Здесь не принято «учить» или подрезать после ошибки. Если вы медленно едете в левой полосе, вам не будут моргать или «висеть» на заднем бампере, а просто опередят по другому ряду и поедут дальше.



Где-то в районе озеро Тахо, Калифорния

Если вы кого-то пропустили, водитель просто поднимет правую руку в знак благодарности. Моргания «аварийкой» здесь нет, как нет и моргания с предупреждением о полицейской засаде.

Американцы довольно часто не пользуются поворотниками и могут резко перестроиться прямо перед вашим носом, заставляя судорожно жать педаль тормоза. Эта особенность характерна как для легковушек, так и для фур дальнобойщиков (а их на американских дорогах очень много).





В Америке истребили автостопщиков — за 5000 км пути мы встретили всего двоих. Зато есть плакаты, предупреждающие не брать хитчхайкеров, один раз с уточнением «ведь рядом тюрьма».

А еще здесь не устают ремонтировать дороги. Американцы готовы это делать и днем и ночью, расставляя огромное количество желто-оранжевых знаков, световых табло, спецтехники и полицейских машин сопровождения. Все бы ничего, если бы не перерывались полосы, а скорость движения порой не доходила до нескольких километров в час.





Зачем путешественнику 25-центовые монеты?

За 25 дней поездки мы сменили 18(!) отелей/мотелей/хостелов/апартаментов. Сейчас уже и не вспомнить особенности каждого из них — все смешалось в череде ночных приездов, коротких ночевок и утренних сборов с одной мыслью «только что-нибудь не забыть».

«Хилтоны» мы не выбирали, разыскивая места для ночевок с оптимальным соотношением цены и качества (шампанское в номер нам было не нужно, достаточно, чтобы там не было клопов).



Так «в среднем» выглядели все наши места ночевок

Поэтому большинство номеров в гостиницах на нашем пути выглядели примерно одинаково — небольшая комната с одной/двумя кроватями с тумбочками, столом с лампой, стулом или креслом, зеркалом, телевизором и кондиционером, расположенным под единственным окном. Важно, что даже в самых дешевых мотелях в номере был свой душ, умывальник и туалет.

Цена за ночь в таких местах варьировалась от 50 до 250 долларов за номер — в зависимости от города (самыми дорогими в плане жилья были Сан-Франциско и Нью-Йорк). По возможности, мы искали место для ночевки в небольших городах-спутниках в 10−30 милях от цели путешествия — Пасадена возле Лос-Анджелеса, Дирборн около Детройта и т.д.



Так выглядели почти все отели/мотели снаружи. Иногда они были двухэтажными

Даже самые недорогие отели в США отлично приспособлены для путешественников — во всех них были гладильные доски с утюгами, фены и небольшие холодильники (иногда — еще и микроволновки). Если микроволновой печи нет в номере, она, скорее всего, будет на ресепшен — и это очень удобно, особенно если у вас отель без завтрака.

Дело в том, что во всех продуктовых магазинах и аптеках (что в США, в общем-то, одно и то же) продается огромное количество замороженных вкусных блюд. Так что тут можно неплохо сэкономить.

Впрочем, из-за ограниченного времени мы старались брать номера с завтраками. В зависимости от места завтрак мог быть как в виде кофе или сока с круассаном/булочкой, так и более плотным — с омлетом, кашей и сосисками.



К сожалению, так не кормили ни в одном из наших отелей. Фото сделано в одной из закусочных по пути

Интересная деталь: кофе всегда был двух видов — обычный и без кофеина, а вместо сахара всегда можно было взять его заменитель.

Почти во всех отелях/мотелях, где мы были, в местах для завтраков стояли специальные вафельницы. Набираешь из автомата в стаканчик жидкое тесто, выливаешь его в форму, закрываешь крышку, переворачиваешь и ждешь громкого сигнала. Готовое блюдо затем можно полить сладким сиропом (сплошное «фитнес-меню»).



Автомат по выдаче жидкого теста. Слева — сама вафельница

Очень важная для путешественников деталь — это прачечные, которые есть почти в каждом отеле. Для этих машин выпускаются специальные маленькие упаковки с порошком (на одну стирку), часто их можно купить в автомате рядом.

Здорово, что на стирку уходит всего около получаса, и такого режима вполне хватает для отстирывания белья, футболок или джинсов. Сушка обычно длится чуть дольше — примерно 40−50 минут. Для обеих машин нужны исключительно 25-центовые монеты, что делает их особо ценными для путешествий.









И напоследок еще одно необычное (для нас) наблюдение. За все время путешествия нас никогда не просили поискать мелочь. Если кофе, например, стоит 2,01 доллара, а вы даете 3 доллара, то продавец никогда не спросит, есть ли у вас 1 цент и не вздохнет, если вы скажете, что нет. Он просто отдаст сдачу.

Что нас удивило в американцах

За время нашего большого путешествия мы постоянно общались с американцами, как героями репортажей, так и обычными людьми — в магазинах, на заправках, в мотелях, и не уставали им удивляться.

Можно сколь угодно повторять стереотип об их фальшивой, натянутой улыбке и наплевательском отношении ко всем, кроме себя, но вот несколько фактов из нашей поездки.





Американцы спокойно приглашали нас, незнакомцев, к себе в квартиру, на работу или на ранчо, даже не зная, что это за страна «Беларусь»; они всегда были готовы спокойно рассказать нам о себе и своей жизни, ничуть не смущаясь диктофона (так можно подойти практически к любому человеку на улице); они помогали нам на заправке, извиняясь за то, что мы не поняли, как пользоваться колонкой. К нам подходили сообщить, что мы забыли закрыть окно в машине и что мы припарковались в неположенном для этого месте.

Активная гражданская позиция или ябедничество?

Есть одна вещь, к которой люди у нас и в Штатах относятся по-разному.

Простой пример. Вы едете по трассе и выбрасываете обертку от конфеты в окно, за что в США полагается большой штраф — до 2000 долларов. Если проезжающий за вами американец увидит это, он, скорее всего, сообщит об инциденте в полицию, и у вас возникнут проблемы.

В Беларуси в аналогичном случае почти наверняка никто не будет звонить в милицию, максимум — покажет водителю, что так делать нельзя.





Американцы наверняка позвонят в полицию, если увидят, что вы припарковались на месте для людей с ограниченными физическими возможностями (хотя таковыми не являетесь), если вы проехали на красный или странно/опасно ведете себя на дороге. В нашем случае, как правило, максимум, на что можно рассчитывать, — это на звонок по поводу пьяного за рулем.

Американцы, скорее всего, позвонят в 911, если увидят у соседнего дома незнакомую, подозрительную на их взгляд личность (здесь есть даже сообщества соседей-дружинников), если вы пьете пиво из бутылки на улице, если незнакомый человек слоняется возле детской площадки и т.д.

Такая активная гражданская позиция для наших людей может выглядеть странной и в какой-то степени отталкивающей (ведь в голове до сих пор сидит стереотип «ябеда-корябеда»), однако она вполне логична: «Если я соблюдаю закон, то почему кто-то другой — нет?».





Итак, мы начинаем!

Наше путешествие было не только увлекательным и интересным приключением, но и довольно тяжелой, изматывающей многодневной поездкой по чужой стране.

Наверное, самым большим комплиментом стал отзыв водителя такси в Сан-Франциско, которому мы рассказали нашу историю. «Вы ребята — настоящие герои, я очень вдохновлен вами и теперь наконец-то решусь выбраться из Калифорнии на автомобиле».

Америка — это не просто далекая страна. Это сразу 50 государств-штатов со своими особенностями, людьми и законами. В нашем цикле мы попытаемся передать атмосферу каждого места, в котором мы побывали. Уже послезавтра смотрите фотоотчет «Америка из окна автомобиля», а через неделю читайте про очень необычного нью-йоркского таксиста.



На часах больше 10 вечера, но посмотрите, сколько людей. Таким нас встретил Нью-Йорк в самом начале путешествия. Фото сделано на Samsung Galaxy S8.

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