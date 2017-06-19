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Ночью на проспекте Независимости такси насмерть сбило девушку

20.06.2017 08:12 — Разное | Tut.by  
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Следователи устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня ночью на проспекте Независимости. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.


По предварительной информации, 20 июня в начале третьего утра водитель автомобиля такси ехал по проспекту Независимости в направлении площади Победы. Напротив дворца Профсоюзов он совершил наезд на перебегавшую дорогу вне пешеходного перехода девушку 1998 года рождения.


От полученных телесных повреждений девушка умерла на месте аварии. Предварительно, в момент ДТП водитель был трезв.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Cледствие обращается к гражданам, ставшим свидетелями аварии или обладающим иной значимой информацией о случившемся, с просьбой позвонить по телефонам: 8 017 222-25-10, 8 044 500-31-11.

 
Теги: Минск
 
 
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Девушка перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

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