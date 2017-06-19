В августе на БелАЭС привезут корпус для второго реактора

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Корпус второго реактора прибудет на строительную площадку Белорусской АЭС в августе. Сроки доставки назвал в Москве гендиректор БелАЭС Михаил Филимонов.

«Корпус реактора для второго энергоблока должен быть доставлен на площадку в Островце в августе. Насколько мне известно, подготовка к этому идет достаточно активно. Нет сомнений, что в августе он уже у нас будет», - цитирует его БЕЛТА .

В прошлом году именно с корпусом реактора был связан самый серьезный инцидент на строительстве АЭС. Его уронили при такелажных работах. Представители БелАЭС и подрядчика не сразу сообщили о происшествии, чем вызвали волну негативного отношения к проекту, который и так является спорным. В результате корпус реактора было решено заменить. Вместо него использовали корпус, который предназначался для второго энергоблока. С его доставкой также был связан инцидент, когда защитный кожух столкнулся с железнодорожной опорой. Сам реактор повреждений не получил и был смонтирован этой весной, пишет belmarket.by .

Сейчас на первом энергоблоке уже установлен корпус реактора, другое оборудование. Начата сварка главного циркуляционного трубопровода. Она должна завершиться осенью. Недавно в Беларусь был отгружен первый комплект парогенераторов. Они предназначены для установки в первом энергоблоке и должны прибыть в Беларусь в течение этого месяца.

Вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко и гендиректор Росатома Алексей Лихачев сегодня в рамках форума Атомэкспо договорились активизировать работы по строительству первого блока. Среди других операций до конца года планируется закончить развертывание систем безопасности и начать пролив на открытый реактор.

Ожидается, что первый блок БелАЭС запустят в 2019 году, а полностью станцию введут в эксплуатацию в 2020 году.