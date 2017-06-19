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Белый дом подтвердил встречу Трампа и Порошенко в Вашингтоне
20.06.2017 09:57 — Разное | Ежедневник
фото: tass.ru
При этом полноценных переговоров между Трампом и Порошенко не планируется.
Глава администрации США Дональд Трамп примет президента Украины Петра Порошенко, прибывшего с визитом в Вашингтон. Это подтвердил Белый дом, пишет
По его свидетельству, Порошенко и вице-президент США Майкл Пенс в первой половине дня зайдут ненадолго в Овальный кабинет Белого дома к Трампу, который в это время будет проводить рабочую встречу со своим помощником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. Таким образом, полноценных переговоров между Трампом и Порошенко не планируется.
Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, переговоры с Порошенко будет вести вице-президент США Пенс. "Как я понимаю, с ним встретится вице-президент", - сказал Спайсер, отвечая на вопрос о нынешнем визите Порошенко в Вашингтон.
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При этом полноценных переговоров между Трампом и Порошенко не планируется.
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