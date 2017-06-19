Еще в прошлом году компания Nokia объявила о покупке французской компании Withings, производящей медицинские и фитнес-гаджеты, за 170 миллионов евро. Спустя год ребрендинг завершен, теперь все продукты французов будут выходить под брендом Nokia. И сегодня представлены два новых продукта — тонометр и «умные» весы.





Весы получили название Nokia Body, они будут продаваться наряду со старыми продуктами Withings, которые теперь также переименованы. К примеру, Withings Body теперь называются Nokia Body Plus (они дополнительно вычисляют количество жира), Withings Body Cardio переименовали в Nokia Body Cardio (измеряют количество жира и мониторят сердечно-сосудистую систему).





Nokia Body — самый дешевый продукт в этой линейке. Стоимость гаджета в США — 60 долларов. Эти весы предназначены исключительно для измерения веса (и расчета индекса массы тела) и умеют связваться с мобильыми устройствами через Bluetooth и Wi-Fi. Кстати, сегодня было объявлено и о выходе нового мобильного фитнес-приложения Nokia — Health Mate.





Еще один анонсированный продукт — компактный тонометр Nokia BPM+. По сравнению с аналогичным продуктом Withings гаджет более компактный и выполнен из более комфортного, мягкого материала. Стоимость устройства в США — 130 долларов.



