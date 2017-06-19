|
Nokia представила "умные" весы и тонометр
Еще в прошлом году компания Nokia
Весы получили название Nokia Body, они будут продаваться наряду со старыми продуктами Withings, которые теперь также переименованы. К примеру, Withings Body теперь называются Nokia Body Plus (они дополнительно вычисляют количество жира), Withings Body Cardio переименовали в Nokia Body Cardio (измеряют количество жира и мониторят сердечно-сосудистую систему).
Nokia Body — самый дешевый продукт в этой линейке. Стоимость гаджета в США — 60 долларов. Эти весы предназначены исключительно для измерения веса (и расчета индекса массы тела) и умеют связваться с мобильыми устройствами через Bluetooth и Wi-Fi. Кстати, сегодня было объявлено и о выходе нового мобильного фитнес-приложения Nokia — Health Mate.
Еще один анонсированный продукт — компактный тонометр Nokia BPM+. По сравнению с аналогичным продуктом Withings гаджет более компактный и выполнен из более комфортного, мягкого материала. Стоимость устройства в США — 130 долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таким образом, компания потихоньку уходит от бренда Withings.
|
Архив (Разное)
Комментарии