ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Nokia представила "умные" весы и тонометр

20.06.2017 10:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Еще в прошлом году компания Nokia объявила о покупке французской компании Withings, производящей медицинские и фитнес-гаджеты, за 170 миллионов евро. Спустя год ребрендинг завершен, теперь все продукты французов будут выходить под брендом Nokia. И сегодня представлены два новых продукта — тонометр и «умные» весы.


Весы получили название Nokia Body, они будут продаваться наряду со старыми продуктами Withings, которые теперь также переименованы. К примеру, Withings Body теперь называются Nokia Body Plus (они дополнительно вычисляют количество жира), Withings Body Cardio переименовали в Nokia Body Cardio (измеряют количество жира и мониторят сердечно-сосудистую систему).


Nokia Body — самый дешевый продукт в этой линейке. Стоимость гаджета в США — 60 долларов. Эти весы предназначены исключительно для измерения веса (и расчета индекса массы тела) и умеют связваться с мобильыми устройствами через Bluetooth и Wi-Fi. Кстати, сегодня было объявлено и о выходе нового мобильного фитнес-приложения Nokia — Health Mate.


Еще один анонсированный продукт — компактный тонометр Nokia BPM+. По сравнению с аналогичным продуктом Withings гаджет более компактный и выполнен из более комфортного, мягкого материала. Стоимость устройства в США — 130 долларов.


Читайте также:

В Сеть попали «живые» фото флагманского Nokia 9

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таким образом, компания потихоньку уходит от бренда Withings.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
«Белавтодор» осваивает украинский рынок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика