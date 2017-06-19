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Виктория Азаренко проведет первый матч после рождения сына

20.06.2017 10:51 — Разное | Tut.by  
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко проведет сегодня первый матч после годичного отсутствия, связанного с рождением сына Лео-Александра.


Фото: Reuters via TUT.BY

Возвращение Азаренко в тур после родов приходится на первый раунд травяного турнира на Мальорке (призовой фонд — $ 226,750 тыс.). Он стартовал 18 июня.

Соперницей Азаренко будет японка Риса Одзаки (74-й номер мирового рейтинга. — Прим.ред.), с которой белорусская теннистка ранее не встречалась. С начала сезона Одзаки провела 34 матча и в 18 из них празновала успех.

Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с американкой Варварой Лепченко или представительницей Парагвая Вероникой Сепеде-Ройг, которые сыграют друг с другом.

Участие в соревнованиях на Мальорке Азаренко рассматривает как подготовку к Уимблдонскому турниру, который стартует 3 июля.

Виктория Азаренко стала мамой 20 декабря 2016 года. Новорожденный появился на свет в Соединенных Штатах Америки и получил имя Лео Александр.

В мировом рейтинге Азаренко занимает 972-ю строчку. Лучшая из белорусок — Александра Саснович (WTA 96). Далее расположились Арина Соболенко (WTA 115), Ольга Говорцова (WTA 142) и Вера Лапко (WTA 252).

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 20.00.

 
 
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко проведет сегодня первый матч после годичного отсутствия, связанного с рождением сына Лео-Александра.

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