Сегодня в 20.45 «Крумкачы» сыграют на выезде с «Гомелем». Этот матч при поддержке МТС будет показан на телеканале MIHCK-TV, а также в социальных сетях «Крумкачоў»: в группе Вконтакте , Facebook и на клубном YouTube-канале «воронов» .



Фото: Юлиана Рипинская

Что там по статистике?

«Крумкачы» и «Гомель» никогда не встречались в официальных матчах. Так вышло, что команды разминулись друг с другом: когда «вороны» играли в первой лиге, «Гомель» упорно сражался в высшей. Когда «Крумкачы» отправились на повышение, «Гомель» вылетел в первую лигу. Из всех команд «вышки» только с «Гомелем» никогда не играли «Крумкачы» — и сегодня этот гештальт будет закрыт.

Справедливости ради, команды трижды встречались в товарищеских матчах в прошлом и позапрошлом годах. Дважды побеждали гомельчане, один раз — «Крумкачы». Но контрольный матч не идёт ни в какое сравнение с официальным.

Это будет яркая атакующая игра?

Пожалуй, матч доставит удовольствие любителям катеначчо и строгой игры в обороне. Это не значит, что команды будут сидеть в своей штрафной, однако защите они явно уделят большое внимание.

Алексей Кучук, временно возглавив «Крумкачы», первым делом сменил схему игры — теперь с испанской 4−2−3−1 «вороны» перешли на более итальянские 3−5−2. Вячеслав Геращенко, тренирующий «Гомель», также уделяет большое внимание обороне: его команда пропустила всего 8 мячей и это пятый показатель в лиге.

Как там дела в чемпионате?

И «Гомель», и «Крумкачы» зависли во второй половине таблицы. Пока в чемпионате всё довольно плотненько, и даже с 12 места, на котором расположились «Крумкачы», теоретически можно прыгнуть сразу на три позиции выше. Вот и «Гомель» тоже может в случае победы подняться сразу на 2 строки. Между 4 и 12 местами всего 9 очков отрыва, и для грядущих 18 туров это расстояние — ничто.

Несмотря на то, что впереди еще больше половины чемпионата, расслабляться уже нельзя. И та, и другая команда уверены, что нужно брать свои очки, ведь отступать некуда, где-то позади тонкая красная линия, отделяющая футбол от первой лиги.