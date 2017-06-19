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Вместе с витеблянином, подделывавшим сертификаты о прохождении техосмотра, ответят и его клиенты

20.06.2017 10:42 — Разное | Tut.by  
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Городской отдел Следственного комитета расследовал уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Витебска, который обвиняется в подделке сертификатов о прохождении гостехосмотра. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

По данным следствия, мужчина, чтобы подзаработать, решил подделывать незнакомым водителям оттиски штампов «338 Белтехосмотр» и «Белтехосмотр ДС 211» в сертификатах о прохождении гостехосмотра. Кроме того, с августа 2015 года по декабрь 2016 года он изготавливал разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Всего следователи установили 28 эпизодов.

Мужчину обвиняют в подделке иного официального документа, предоставляющего права, в целях использования такого документа самим исполнителем или другим лицом, сбыте такого документа, изготовлении поддельного штампа, использовании заведомо подложного документа. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Следователи исследовали компьютерную технику, с помощью которой обвиняемый изготавливал поддельные оттиски штампов, арестовали имущество мужчины в сумме 5,6 тысячи рублей.

После ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела оно будет передано прокурору для направления в суд.

Кроме того, следователи возбудили 11 уголовных дел в отношении водителей, которые использовали подложные документы, изготовленные обвиняемым. Предварительное следствие по 8 уголовным делам завершено. Виновные должны уплатить штрафы в размере от 900 до 1600 рублей.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 42
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