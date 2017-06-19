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СК: таксист, ночью сбивший насмерть девушку в центре Минска, был трезв
20.06.2017 11:28 — Разное | Sputnik Беларусь
Управлением следственного комитета по городу Минску устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня ночью на проспекте Независимости, рассказал представитель СК.
Предварительная информация о трагедии была получена следователями в ходе осмотра места происшествия.
"Установлено, что около трех часов ночи 20 июня водитель автомобиля такси, двигаясь по проспекту Независимости в направлении площади Победы, напротив Дворца Профсоюзов совершил наезд на перебегавшую вне пешеходного перехода девушку 1998 года рождения", — рассказал Климович.
От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия, сообщил представитель СК.
В рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по городу Минску.
По предварительной информации, водитель автомобиля такси в момент ДТП был трезв, уточнил представитель СК.
"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", — сказал Климович.
Наказание по данной статье предусматривает исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.
Комментарий официального представителя УСК по городу Минску Алексея Климовича слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович рассказал радио Sputnik Беларусь подробности расследования уголовного дела против водителя такси, который...
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