Минска, был трезв" title="СК: таксист, ночью сбивший насмерть девушку в центре Минска, был трезв" class=""> Минска, был трезв" title="СК: таксист, ночью сбивший насмерть девушку в центре Минска, был трезв" class=""> /

Управлением следственного комитета по городу Минску устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня ночью на проспекте Независимости, рассказал представитель СК.

Предварительная информация о трагедии была получена следователями в ходе осмотра места происшествия.

"Установлено, что около трех часов ночи 20 июня водитель автомобиля такси, двигаясь по проспекту Независимости в направлении площади Победы, напротив Дворца Профсоюзов совершил наезд на перебегавшую вне пешеходного перехода девушку 1998 года рождения", — рассказал Климович.

От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия, сообщил представитель СК.

В рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по городу Минску.

По предварительной информации, водитель автомобиля такси в момент ДТП был трезв, уточнил представитель СК.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", — сказал Климович.

Наказание по данной статье предусматривает исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Комментарий официального представителя УСК по городу Минску Алексея Климовича слушайте на радио Sputnik Беларусь.