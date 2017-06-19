|
В США притормозили принятие антироссийских санкций
20.06.2017 11:43 — Разное | Ежедневник
фото: mk-london.co.uk
Принятый сенатом США законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, отправлен в профильный комитет палаты представителей. Критики Дональда Трампа считают, что документ может быть переработан.
Как сообщает агентство Associated Press, палата представителей конгресса США по инициативе членов Республиканской партии отказалась от быстрого голосования по законопроекту, который предусматривает в том числе новые санкции в отношении России. Документ, получивший полную поддержку в сенате, отправлен на обсуждение в профильный комитет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принятый сенатом США законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, отправлен в профильный комитет палаты представителей. Критики...
|
Архив (Разное)
Комментарии