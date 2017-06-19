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В США притормозили принятие антироссийских санкций

20.06.2017 11:43 — Разное | Ежедневник  
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В США притормозили принятие антироссийских санкций

фото: mk-london.co.uk

Принятый сенатом США законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, отправлен в профильный комитет палаты представителей. Критики Дональда Трампа считают, что документ может быть переработан.

Как сообщает агентство Associated Press, палата представителей конгресса США по инициативе членов Республиканской партии отказалась от быстрого голосования по законопроекту, который предусматривает в том числе новые санкции в отношении России. Документ, получивший полную поддержку в сенате, отправлен на обсуждение в профильный комитет.

Такое решение вызвало критику со стороны членов Демократической партии. Так, конгрессмен Элиот Энджел выразил опасение, что затягивание с принятием законопроекта может позволить сторонникам президента Трампа ослабить антироссийские меры, пишет РБК.

Энджел заявил, что республиканцы должны незамедлительно вынести документ на обсуждение нижней палаты конгресса и проголосовать за него, чтобы он как можно скорее попал к президенту.

Агентство АР отмечает, что Государственный департамент без особого энтузиазма отреагировал на голосование в сенате. По мнению главы внешнеполитического ведомства США Рекса Тиллерсона, ужесточение антироссийских санкций может негативно сказаться на перспективах дальнейших переговоров с Россией.

На прошлой неделе сенат США одобрил законопроект о расширении санкций против России. Под новые ограничения могут попасть госкомпании, работающие в секторах железнодорожного и судоходного транспорта. Санкции могут коснуться и нефтегазовой отрасли. Кроме того, согласно документу они переводятся из президентских указов в закон, что усложняет процедуру их смягчения или отмены.
 

 
 
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Принятый сенатом США законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, отправлен в профильный комитет палаты представителей. Критики...

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