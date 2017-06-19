МИНСК, 20 июн — Sputnik. В Национальном аэропорту Минск во вторник проходят учения силовых служб в рамках проверки Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) готовности государственных органов к оперативному реагированию на возможные угрозы террористического характера.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе Комитета государственной безопасности, в учении примут участие представители органов власти и управления Минска и Минской области, подразделений КГБ, МВД, ГПК, МЧС, Вооруженных Сил, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, Минздрава, Минтранса и МИД Беларуси, а также национального авиаперевозчика НАК "Белавиа" и ряда других авиапредприятий страны.

Как передает корреспондент Sputnik с места событий, сейчас началось оперативное заседание штаба по управлению спецоперацией, в это время принимаются решения и разрабатывается тактика действий сотрудников КГБ. После этого специалисты перейдут к активной фазе учений — штурму учебных самолета и автобуса.

"По замыслу организаторов, самолет захватили четверо мужчин, придерживающихся радикальных взглядов, для выдвижения политических требований. На территории Национального аэропорта Минск они разделились на две группы: первая планирует направиться на самолете в другую страну, а вторая выдвигается на автобусе к границе Беларуси. В штурме принимают участие бойцы группы "Альфа" и специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД", — передал корреспондент агентства.

Как сообщил начальник контртеррористического управления КГБ Беларуси полковник Сергей Ревтович, с 2014 по 2016 годы в Беларуси произошло четыре инцидента на объектах гражданской авиации, не связанных с террористической деятельностью, а имеющих криминальный и полукриминальный характер. Среди них — ложное сообщение о минировании. Все злоумышленники задержаны.

"В последний раз подобные учения в этом аэропорту проходили в 2013 году. Подобные мероприятия проводятся ежегодно в соответствии с планом проведения спецопераций", — сказал Ревтович.

По словам корреспондента агентства, на учениях присутствуют представители ИАТА.