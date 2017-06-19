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"Реал" оценил Роналду в миллиард евро

20.06.2017 12:18 — Разное | Tut.by  
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал, за сколько клуб готов продать португальца Криштиану Роналду. Об этом сообщает Onda Cero.


Фото: Reuters

Функционер отметил, что не отпустит лидера «королевского клуба» в другую команду меньше чем за миллиард евро. 18 июня Перес заявлял, что не будет удерживать Роналду от перехода против его воли.

За два дня до этого появилась информация о желании Роналду покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. Спортсмен проинформировал Переса, что собирается уйти из команды.

12 июня Международный центр спортивных исследований в футболе оценил трансферную стоимость Роналду в 112,4 миллиона евро.

 
 
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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал, за сколько клуб готов продать португальца Криштиану Роналду. Об этом сообщает Onda Cero.

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