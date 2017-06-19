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В Узде мотоцикл снес столб: водитель и его пассажир погибли
Два человека погибли в ДТП, которое произошло 19 июня, в 20.00, в Узде. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
По предварительной информации, 18-летний житель Узденского района, управляя мотоциклом Kawasaki и двигаясь со значительным превышением установленного на данном участке скоростного режима, не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередачи.
В результате ДТП молодой человек погиб на месте, а ехавший с ним 28-летний пассажир скончался в больнице.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК Республики Беларусь, назначен ряд исследований по установлению технического состояния мотоцикла, скорости его движения, причине смерти погибших и иных обстоятельств.
Установлено, что водитель не имел водительского удостоверения. Мотоцикл Kawasaki EX 500S он приобрел несколько дней назад. Пассажир в момент ДТП находился без мотошлема.
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Смертельная авария произошла 19 июня, в 20.00.
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