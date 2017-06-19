В Узде мотоцикл снес столб: водитель и его пассажир погибли

Два человека погибли в ДТП, которое произошло 19 июня, в 20.00, в Узде. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.



Фото: Следственный комитет

По предварительной информации, 18-летний житель Узденского района, управляя мотоциклом Kawasaki и двигаясь со значительным превышением установленного на данном участке скоростного режима, не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередачи.

В результате ДТП молодой человек погиб на месте, а ехавший с ним 28-летний пассажир скончался в больнице.



Фото: Следственный комитет

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК Республики Беларусь, назначен ряд исследований по установлению технического состояния мотоцикла, скорости его движения, причине смерти погибших и иных обстоятельств.

Установлено, что водитель не имел водительского удостоверения. Мотоцикл Kawasaki EX 500S он приобрел несколько дней назад. Пассажир в момент ДТП находился без мотошлема.

Следователи просят граждан, которые стали очевидцами происшествия, обратиться в Узденский РОСК по адресу: город Узда, улица Степанова, 17, или сообщить имеющуюся у них информацию по телефону 8 01718 66−1−45.