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На два фронта. Сегодня стартует 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу

20.06.2017 12:10 — Разное | Tut.by  
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Вчера лучшие белорусские клубы узнали своих соперников по первым квалификационным раундам еврокубков. Для них и для нас с вами начинается самое интересное — изматывающая война на два футбольных фронта!


Брестское «Динамо» продолжает лихорадить, а тут еще жребий в Лиге Европы подкинул неприятностей. Фото: ФК «Динамо-Брест»

И пока тренерские штабы по крупицам собирают информацию о будущих соперниках в Европе, болельщики ждут жарких баталий на внутренней арене. Уже сегодня начнется 13-й тур чемпионата страны, который подарит нам яркие матчи.

У лидеров чемпионата будут непростые игры! Разве что «Шахтер» ждет легкая прогулка в Новополоцке. А вот для БАТЭ, которое сыграет с «Торпедо-БелАЗ», и столичного «Динамо», которое сыграет со «Слуцком», легкости не будет и в помине!

Игры 20 июня.

«Шахтер» — «Нафтан»

«Слуцк» — «Динамо-Минск»

«Минск» — «Городея»

«Гомель» — «Крумкачы»

Игры 21 июня.

БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»

«Славия» — «Днепр»

«Ислочь» — «Витебск»

«Динамо-Брест» — «Неман»

Положение в чемпионате перед 13-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Шахтер (Солигорск) 12 9 2 1 17 5 29
2 БАТЭ (Борисов) 12 8 2 2 21 7 26
3 Динамо (Минск) 12 8 1 3 14 5 25
4 ФК Слуцк 12 6 4 2 15 8 22
5 Неман (Гродно) 12 6 3 3 17 12 21
6 Торпедо-БелАЗ (Жодино) 12 5 5 2 14 11 20
7 ФК Витебск 12 5 3 4 11 11 18
8 ФК Городея 12 4 5 3 11 9 17
9 ФК Гомель 12 4 4 4 13 8 16
10 Днепр (Могилев) 12 4 3 5 14 16 15
11 Динамо (Брест) 12 3 5 4 13 14 14
12 Крумкачы (Минск) 12 3 4 5 13 16 13
13 ФК Минск 12 2 4 6 8 16 10
14 Славия (Мозырь) 12 1 4 7 7 21 7
15 ФК Ислочь 12 2 0 10 9 20 -1
16 Нафтан (Новополоцк) 12 1 1 10 3 21 -1

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы
Павел Савицкий «Неман» 7
Михаил Гордейчук БАТЭ 6
Антон Сарока «Динамо-Минск» 5
Александр Батищев «Крумкачы» 4
Александр Макась «Торпедо-БелАЗ» 4
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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