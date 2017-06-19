На два фронта. Сегодня стартует 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу

Вчера лучшие белорусские клубы узнали своих соперников по первым квалификационным раундам еврокубков . Для них и для нас с вами начинается самое интересное — изматывающая война на два футбольных фронта!



Брестское «Динамо» продолжает лихорадить, а тут еще жребий в Лиге Европы подкинул неприятностей. Фото: ФК «Динамо-Брест»

И пока тренерские штабы по крупицам собирают информацию о будущих соперниках в Европе, болельщики ждут жарких баталий на внутренней арене. Уже сегодня начнется 13-й тур чемпионата страны , который подарит нам яркие матчи.

У лидеров чемпионата будут непростые игры! Разве что «Шахтер» ждет легкая прогулка в Новополоцке. А вот для БАТЭ, которое сыграет с «Торпедо-БелАЗ», и столичного «Динамо», которое сыграет со «Слуцком», легкости не будет и в помине!

Игры 20 июня.

«Шахтер» — «Нафтан»

«Слуцк» — «Динамо-Минск»

«Минск» — «Городея»

« Гомель» — «Крумкачы »

Игры 21 июня.

БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»

«Славия» — «Днепр»

«Ислочь» — «Витебск»

«Динамо-Брест» — «Неман»

Положение в чемпионате перед 13-м туром:

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы Павел Савицкий «Неман» 7 Михаил Гордейчук БАТЭ 6 Антон Сарока «Динамо-Минск» 5 Александр Батищев «Крумкачы» 4 Александр Макась «Торпедо-БелАЗ» 4