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На два фронта. Сегодня стартует 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу
Вчера
И пока тренерские штабы по крупицам собирают информацию о будущих соперниках в Европе, болельщики ждут жарких баталий на внутренней арене. Уже сегодня начнется 13-й тур
У лидеров чемпионата будут непростые игры! Разве что «Шахтер» ждет легкая прогулка в Новополоцке. А вот для БАТЭ, которое сыграет с «Торпедо-БелАЗ», и столичного «Динамо», которое сыграет со «Слуцком», легкости не будет и в помине!
Игры 20 июня.
«Шахтер» — «Нафтан»
«Слуцк» — «Динамо-Минск»
«Минск» — «Городея»
Игры 21 июня.
БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»
«Славия» — «Днепр»
«Ислочь» — «Витебск»
«Динамо-Брест» — «Неман»
Положение в чемпионате перед 13-м туром:
Топ-5 лучших бомбардиров:
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Уже сегодня начнется 13-й тур чемпионата страны, который подарит нам яркие матчи.
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