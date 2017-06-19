Отправиться в кругосветку с 200 долларами в кармане или улететь в отпуск в Италию за 30 евро. Сегодня похожие истории мы слышим все чаще, ведь путешествия даже в самые далекие страны становятся доступнее. Особенно для тех, кто готов отказаться от помощи турагентств и пакета «все включено». Чтобы подтвердить, что на отпуск совсем не обязательно копить весь год или брать кредит, FINANCE.TUT.BY запускает конкурс «Мой бюджетный отдых». Пришлите историю с рассказом о вашем бюджетном приключении за границей и выиграйте приз — 300 рублей.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сколько должно стоить путешествие, чтобы вы смогли участвовать в конкурсе?

Конкретную сумму определить тяжело, ведь понятие «бюджетное» зависит от направления — трудно сравнивать расходы даже на самое дешевое путешествие в Крым и, например, в США. Ваш отдых должен быть дешевле, чем первый результат в строке поиска «гугл» или предложение турагентств. Чтобы читатели, прочитав вашу историю, подумали «вау». Например, улететь в Америку за 200 долларов — это «вау», добраться до Крыма, не потратив ни копейки на дорогу, — это тоже «вау».

С момента вашего путешествия должно пройти не более трех лет. То, как во времена Союза вы за 30 рублей долетели до Батуми, — это, конечно, интересно, но сейчас ведь совсем другие времена.

Конкурсные истории должны быть подробными и с конкретными деталями. Когда и куда вы ездили? Почему выбрали именно это направление? Как добирались? Где останавливались? Чем питались и что успели посмотреть? Что запомнилось больше всего? Какие впечатления остались? Приводите конкретные суммы: во сколько обошлись билеты и ночлег, сколько потратили на еду и развлечения и т.д. Также необходимо подсчитать, во сколько в итоге обошлось все путешествие.

Мы хотим, чтобы истории были максимально полезными для читателей. Если у вас есть какие-то секреты или лайфхаки, как сделать свое путешествие недорогим, — смело делитесь ими! Надеемся, ваши истории вдохновят читателей на то, чтобы собрать чемоданы и отправиться в отпуск, не боясь, что в кошельке недостаточно денег.

Для участия в конкурсе нужно прислать текст, а также свою фотографию из поездки. Участники конкурса должны быть готовы подтвердить достоверность своей истории.

Ждем от вас писем с историями о ваших приключениях с фотографиями на e-mail: vlad. kovalevski@tutby.com с пометкой «Мой бюджетный отдых». В письме также укажите свое имя и фамилию (анонимные сообщения не принимаются), название населенного пункта, в котором проживаете, номер телефона.

Письма принимаются до 20 июля. Победит самая вдохновляющая и познавательная история, которую выберут читатели FINANCE.TUT.BY путем голосования. Голосование будет объявлено вскоре после публикации последней истории, присланной на конкурс. Победитель получит приз в 300 рублей на свои будущие путешествия (приз нужно будет забрать самостоятельно). Участники, которые будут уличены в нечестной конкуренции (в накрутке голосов), будут отстранены от участия в голосовании.

Редакция оставляет за собой право отбирать истории и публиковать самые интересные.