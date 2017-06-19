ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь в числе стран с правовой неопределенностью в сфере труда

20.06.2017 12:18 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь в числе стран с правовой неопределенностью в сфере труда

фото: realcolonel.ru

Об этом говорится в ежегодном исследовании Международной конфедерации профсоюзов (МКП) Global Rights Index-2017.

В МКП оценили 139 стран по 97 международными показателями, по которым определили уровень защиты прав трудящихся. Об этом говорится на литовском сайте профсоюзных новостей, сообщает thinktanks

В частности, исследователи МКП распределили 139 стран на основании выбранных показателей по пяти категориям.  

В первую категорию попали страны с наименьшими нарушениями прав трудящихся, т.е. где данные права нарушаются нерегулярно (Германия, Скандинавские страны, всего 12 государств).

Страны Балтии оказались во второй категории с повторным нарушением прав (всего 21 страна).

В третью категорию были отобраны государства, где нарушение прав происходит постоянно (сюда попали Польша и Россия, всего 26 стран)

В четвертой  группе оказались державы с систематическим нарушением прав трудящихся (сюда вошли Великобритания и США, всего 34 государства).

И, наконец, в пятой группе очутились страны, где с трудовыми правами царит правовая неопределенность. Сюда вошли 35 государств, в том числе Беларусь, Греция и Украина.    

В исследовании выделили еще одну группу "5+", где прав вообще нет. Здесь очутились Бурунди, Палестина, Сирия и еще 8 стран.  

В исследовании отмечается, что права трудящихся в Беларуси нарушаются и в целом не гарантируются.
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом говорится в ежегодном исследовании Международной конфедерации профсоюзов (МКП) Global Rights Index-2017.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Реал" оценил Роналду в миллиард евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика