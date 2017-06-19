Китайцы продают доступ к личным web-камерам по всему миру

Если у вас дома есть камера, подключенная к интернету, немедленно поменяйте в ней пароль. Всего за 28 долларов любой человек может купить ПО, дающее доступ к камерам по всему миру. Об этом сообщает Mashable со ссылкой на китайские СМИ.

Программное обеспечение сканирует камеры с уязвимостями в любом регионе мира и легко получает к ним доступ. Взломаны могут быть различные гаджеты — от видеонянь до домашних камер наблюдения.

Китайские хакеры даже создали группы в своих социальных сетях (например, QQ), где предлагают имена/пароли к взломанным устройствам. Списки с несколькими сотнями связок имен/паролей публикуются ежедневно — просто для того, чтобы продемонстрировать возможности предлагаемого софта. Их скачивают тысячи человек.



Скриншоты из групп в соцсетях. На правом — скрины трансляций из взломанных камер

Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что проблемы касаются прежде всего тех устройств, в которых не изменены имена/пароли, установленные по умолчанию. Вице-президент компании Acronis утверждает, что взломать устройства не составляет труда, так как те, как правило, используют примерно одинаковый софт с одинаковыми уязвимостями.

Эксперты советуют не использовать конфигурации устройств по умолчанию и следить за своевременным обновлением их прошивок, которые могут перекрывать злоумышленникам путь ко взлому.

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