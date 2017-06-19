На прошлой неделе один из самых старых столичных баров «Стравінскі» закрылся. В последние годы заведению пришлось несладко — фактически оно было спрятано за ограждением для стройки возле бывшего музея Великой Отечественной. Пока ведутся финальные работы по сдаче объекта, мы пообщались с одним из руководителей бара Арсеном Ордяном и узнали, возобновит ли работу «Стравінскі» в новом месте.



Фото с сайта barbaris.by

Арсен сразу предупреждает о том, что не стоит делать бар жертвой беззакония и перечисляет ряд причин, которые повлияли на закрытие заведения.

— Мы уже просто устали находится в изоляции связанной с грядущей стройкой. Последние три года жили в состоянии, будто вот-вот нас снесут. Официально никакой информации по поводу сноса бара мы не получали. Но в последнее время заметили активизацию различных коммунальных служб, связанную со строительством многофункционального комплекса от «Дана Молл». По непроверенной информации, строительство там начнется уже осенью.

Ордян замечает, что если бы здание бара было частной собственностью, а не государственным объектом ГУПРа, то, возможно, вопрос сноса не решался бы так просто. Добиться вразумительного ответа от властей было невозможно, добавляет он.

«На некоторых чертежах нашего здания не было вообще», — говорит управляющий бара. Но при этом ни один из официальных органов не давал подтверждающей информации о сносе.

Кроме того, около трех лет назад заведению перекрыли въезд и обнесли забором. «Стравінскі» стал фактически незаметным, при этом, находясь на Октябрьской площади. «Мы превратились в speakeasy бар», — шутит Арсен.

— Новые гости с трудом могли нас найти, а наши давние друзья, которые давно у нас не были, удивлялись, как мы до сих пор работаем. Они думали, что нас уже снесли.

На закрытие заведения повлияли и годы работы — в декабре «Стравінскаму» было бы 9 лет. Заведение нуждалось не только в косметическом, но и капитальном ремонте.

Что же касается персонала, то за работников переживать не стоит — они перейдут в другие заведения группы ресторанов «BarBaris Group» бизнесмена Бориса Лукомского. В нее входят такие заведения, как бары «Coyote», «Doodah King», «Malt & Hops», кафе «Feelini», «Soya», «Справа», «Чумацький шлях». А «Стравінскі» был один из первых и флагманских проектов. Для 2009 года — это был бар нового формата. Арсен говорит, что в хорошем смысле заведение тогда расшатало барную культуру и вдохновило многих на создание подобных мест.

— Большинство баров, которые стали появляться за этот промежуток времени так или иначе брали что-то от «Стравінского». На то время создание проекта было достаточно смелым решением. Все-таки в нем был новаторский дизайн и особая атмосфера, которую создавали наши потрясающие гости, а мы им в этом помогали.

Не исключает Арсен и возможность реинкарнации проекта в новом месте.

— В каком проявлении возродится бар и случится ли это — пусть останется маленькой интригой. Но на нашей прощальной вечеринке нам было приятно слышать от наших благодарных гостей желание встретиться вновь.