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"Три года жили, будто вот-вот снесут". Почему закрыли бар "Стравінскі" на Октябрьской площади
На прошлой неделе один из самых старых столичных баров «Стравінскі» закрылся. В последние годы заведению пришлось несладко — фактически оно было спрятано за ограждением для стройки возле бывшего музея Великой Отечественной. Пока ведутся финальные работы по сдаче объекта, мы пообщались с одним из руководителей бара Арсеном Ордяном и узнали, возобновит ли работу «Стравінскі» в новом месте.
Арсен сразу предупреждает о том, что не стоит делать бар жертвой беззакония и перечисляет ряд причин, которые повлияли на закрытие заведения.
— Мы уже просто устали находится в изоляции связанной с грядущей стройкой. Последние три года жили в состоянии, будто вот-вот нас снесут. Официально никакой информации по поводу сноса бара мы не получали. Но в последнее время заметили активизацию различных коммунальных служб, связанную со строительством
Ордян замечает, что если бы здание бара было частной собственностью, а не государственным объектом ГУПРа, то, возможно, вопрос сноса не решался бы так просто. Добиться вразумительного ответа от властей было невозможно, добавляет он.
«На некоторых чертежах нашего здания не было вообще», — говорит управляющий бара. Но при этом ни один из официальных органов не давал подтверждающей информации о сносе.
Кроме того, около трех лет назад заведению перекрыли въезд и обнесли забором. «Стравінскі» стал фактически незаметным, при этом, находясь на Октябрьской площади. «Мы превратились в speakeasy бар», — шутит Арсен.
— Новые гости с трудом могли нас найти, а наши давние друзья, которые давно у нас не были, удивлялись, как мы до сих пор работаем. Они думали, что нас уже снесли.
На закрытие заведения повлияли и годы работы — в декабре «Стравінскаму» было бы 9 лет. Заведение нуждалось не только в косметическом, но и капитальном ремонте.
Что же касается персонала, то за работников переживать не стоит — они перейдут в другие заведения группы ресторанов «BarBaris Group» бизнесмена Бориса Лукомского. В нее входят такие заведения, как бары «Coyote», «Doodah King», «Malt & Hops», кафе «Feelini», «Soya», «Справа», «Чумацький шлях». А «Стравінскі» был один из первых и флагманских проектов. Для 2009 года — это был бар нового формата. Арсен говорит, что в хорошем смысле заведение тогда расшатало барную культуру и вдохновило многих на создание подобных мест.
— Большинство баров, которые стали появляться за этот промежуток времени так или иначе брали что-то от «Стравінского». На то время создание проекта было достаточно смелым решением. Все-таки в нем был новаторский дизайн и особая атмосфера, которую создавали наши потрясающие гости, а мы им в этом помогали.
Не исключает Арсен и возможность реинкарнации проекта в новом месте.
— В каком проявлении возродится бар и случится ли это — пусть останется маленькой интригой. Но на нашей прощальной вечеринке нам было приятно слышать от наших благодарных гостей желание встретиться вновь.
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Мы поговорили с одним из руководителей бара и узнали, возобновит ли он работу в новом месте.
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