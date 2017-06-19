Россия поставит Беларуси истребители Су-30СМ

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Стало известно, что заключен контракт на поставку истребителей Су-30СМ в Беларусь. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

По его словам, контракт будет реализовываться поэтапно, сообает ТАСС .

Напомним, о будущей замене истребителей семейства МиГ-29 на самолеты Су-30СМ заявил в 2015 году командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Олег Двигалев.

В данный момент ВВС Беларуси эксплуатируют 37 самолетов типа МиГ-29 (модели 9-13) и МиГ-29УБ, 12 из которых модернизированы собственными силами до модели МиГ-29БМ с расширением спектра применяемого ими высокоточного оружия.

Истребители Су-30СМ должны сменить устаревшие МиГ-29.

Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромом противника. Он относится к машина поколения 4+.