В Западной Двине нашли тело 10-летнего ребенка, утонувшего в пятницу

Полоцким межрайонным отделом следственного комитета проводится проверка по факту утопления 10-летнего мальчика в реке Западная Двина в Полоцке, сообщила на радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

"Установлено, что 16 июня после обеда ребенок пошел вместе со своим другом ловить рыбу на реку Западная Двина в Полоцке. Об этом было известно матери мальчика, которая звонила сыну по мобильному телефону и уточняла его местонахождение", — рассказала Сахарова.

По информации СК, женщина полагала, что дети находятся на рыбалке вместе со взрослым мужчиной — отцом друга. Однако на реке школьники оказались одни.



© Pixabay Школьник ушел с другом рыбачить на Западную Двину и утонул

"Когда один из детей находится в реке, его унесло течением, и он скрылся под водой. Второй ребенок начал звать на помощь, его услышал рыбак, но помочь уже не успел", — сообщила Сахарова.

Около 18 часов вечера 16 июня рыбак сообщил в дежурную часть Полоцкого РОВД о том, что ребенок утонул. Тело мальчика было обнаружено 20 июня в ходе проведенных поисковых мероприятий сотрудниками ОСВОД и органов внутренних дел возле деревни Чернещино Полоцкого района.

Следователи провели осмотр места происшествия, где 16 июня ребенок ловил рыбу. Кроме того, установлено, что мальчик проживал совместно с матерью.

"В настоящее время следователи совместно с экспертами государственного комитета судебных экспертиз проводят осмотр берега реки, где сегодня обнаружили тело ребенка. По материалам проверки назначена судебно-медицинская экспертиза", — сообщила Сахарова.

Следователи рекомендуют к родителям в связи с наступлением школьных каникул обращать более пристальное внимание на местонахождение детей и их занятия в летнее время, а также предупреждать детей о возможных опасностях, которые подстерегают их на водоемах.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.