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вратарь "Динамо" Бен Скривенс заключил предварительный контракт с "Салаватом Юлаевым"

20.06.2017 13:01 — Разное | Tut.by  
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Вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс заключил предварительный контракт уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщает издание «Бизнес Онлайн».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По информации издания, Скривенс не перейдет в «Салават Юлаев», только если получит предложение заключить односторонний контракт с клубом НХЛ.

Напомним, что в прошлом сезоне канадский вратарь провел 60 матчей за минское «Динамо», в которых отразил 91,6% бросков.

Белорусский клуб предложил Скривенсу заключить новый контракт на прежних условиях.

 
 
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Вратарь минского "Динамо" Бен Скривенс заключил предварительный контракт с уфимским "Салаватом Юлаевым", сообщает издание "Бизнес Онлайн".

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