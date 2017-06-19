Вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс заключил предварительный контракт уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщает издание « Бизнес Онлайн ».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По информации издания, Скривенс не перейдет в «Салават Юлаев», только если получит предложение заключить односторонний контракт с клубом НХЛ.

Напомним, что в прошлом сезоне канадский вратарь провел 60 матчей за минское «Динамо», в которых отразил 91,6% бросков.

Белорусский клуб предложил Скривенсу заключить новый контракт на прежних условиях.