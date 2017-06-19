Гидромет: в Минске к вечеру резко ухудшится погода

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Белорусские синоптики предупредили о сложных погодных условиях во вторник: объявлено предупреждение об оранжевом уровне опасности.

В связи с прохождением активных атмосферных фронтов ожидается ухудшение погодных условий. Выписано предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении (Оранжевый уровень опасности!).



© Sputnik / Виктор Толочко Синоптики обещают похолодание и грозы на этой неделе

"На большей части территории ожидаются грозы, в отдельных районах град и сильные ливни. При грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах до 24 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся в течение предстоящей ночи", — сообщил Sputnik во вторник начальник службы метеопрогнозов Гидромета Дмитрий Рябов.

По его словам, в Минск ненастье придет ближе к вечеру.

"Сегодня в Минске ожидаются грозы, в отдельных районах города град и сильные ливни. При грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся до 23 часов",- отметил Рябов.

Синоптик предупредил, что далее в республике похолодает, прогнозируются дожди, грозы порывистый ветер.

В среду ночью, по словам Рябова, восточная половина Беларуси будет находиться под влиянием атмосферного фронта, днем погодные условия будет определять более прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря.

"Ночью по восточной, а днем по северной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура ночью +9 +15°С, днем от +18°С по северу до до +26°С в южных районах", — уточнил он.

В четверг ночью в северо-восточных районах, днем по северной половине страны кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура ночью +6 +13°С, днем от +16°С по северу до +24°С по юго-западу, — сказал синоптик.

В пятницу на большей части территории республики кратковременные дожди, утром и днем в отдельных районах сильные дожди. Местами грозы, днем по югу при грозах усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура ночью +8 +15°С, в юго-западных районах до +17°С; днем +14 +21°С, по югу до +25°С,- уточнил Рябов.