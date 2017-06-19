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Попытка номер три: уникальную усадьбу в Жемыславле выставили на аукцион за 138 рублей
В Ивьевском районе продается старинная усадьба Умястовских за шесть базовых величин. Это будет уже третьей попыткой передать здание с уникальной архитектурой в руки инвестора. Усадьба пережила пожар, однако еще подлежит восстановлению.
Ивьевский райисполком выставил на
На сегодняшний день усадьба находится в в аварийном состоянии — в 2012 году в здании был пожар, сгорела крыша. На ее ремонт денег не нашлось, поэтому до сегодняшнего дня внутренние помещения открыты дождю и снегу.
Александр Варикиш, директор фонда «Страна Замков» был в Жемыславле этой весной и говорит, что второй этаж здания уничтожен, но стены еще крепкие, на первом этаже еще есть окна и двери.
Внутри сохранились лишь немногие элементы декора: мозаичный пол на входе, дубовые стеновые панели, остатки мраморных каминов. А вот старинный паркет уже уничтожен — как и многое другое, что было в неплохой сохранности до пожара.
В позапрошлом году дворец продавали некоему
Сейчас начальная цена — 138 рублей. Покупателю усадьбы достанутся также еще и три хозяйственны строения и «многолетние насаждения» — 7 штук. По условиям аукциона, земельный участок предоставляется в аренду на 50 лет.
Инвестору придется выполнить обязательные условия аукциона: в течении месяца подписать охранное обязательство, разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию в течение 3 лет. После завершения реконструкции условиями аукциона предписывается «осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретенных объектов в течение не менее 5 лет с даты ввода объектов в эксплуатацию».
Аукцион состоится 14 июля 2017 г. в 12.00 по адресу: 230 023, г. Гродно, ул.17 Сентября, 39. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе — 7 июля 2017 г. до 13.00.
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Усадьбу уже продавали два раза, и оба раза неудачно
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