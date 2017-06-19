Столичная «Юность» заключила контракт с 22-летним защитником Никитой Мицкевичем, который выступал в прошлом году за минское «Динамо».



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Защитник начинал прошлый сезон в рядах «красно-синих», сыграл в Лиге чемпионов, Кубке Беларуси и четырех матчах чемпионата страны, после чего перешел в «Динамо-Молодечно». За эту команду 22-летний игрок обороны провел 21 встречу в экстралиге и набрал 5 (2+3) очков. Мицкевич также дебютировал в КХЛ за минское «Динамо» — 7 матчей, 2 (1+1) балла, 8 минут штрафа, показатель полезности «0». Кроме того, он провел первые поединки и в рядах национальной сборной Беларуси — 5 игр, 0+1.

Большую часть карьеры Никита провел в командах системы «Юности»: в 17-летнем возрасте сыграл три поединка в ВХЛ, три сезона привлекался в команду МХЛ, выступал за «Юниор» и «Юность-Минск». Первой же командой в белорусской высшей лиге Мицкевича была дружина РЦОП «Раубичи» в сезоне 2011/12, тогда же защитник играл за юниорскую (U-18) сборную страны. Также хоккеист выступал за «Витебск» в сезоне 2015/16.