СМИ: Россия поставит в Беларусь истребители Су-30СМ

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Беларусь и Россия заключили контракт на поставку партии истребителей Су-30СМ, которые будут поставлены в республику в несколько этапов, сообщают во вторник белорусские и российские СМИ со ссылкой на ТАСС.

Ранее представители Минобороны не раз выражали желание закупить в РФ учебно-боевые самолеты ЯК-130, а также рассматривали возможность закупки истребителей.

"Контракт на поставку партии Су-30СМ заключен. Его реализация будет идти поэтапно, в соответствии с установленными сроками", — заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

В Минобороны Беларуси пока не смогли прокомментировать Sputnik данную информацию.

Самолет Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромом противника. Он относится к машинам поколения 4+.

Самолет разработан "ОКБ Сухого" и выпускается на Иркутском авиационном заводе — филиале российского ПАО "Корпорация "Иркут". Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Самолет может использоваться для подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители.

Первые контракты на поставку истребителей Су-30СМ заключены Министерством обороны РФ и ОАО "Корпорация "Иркут" в 2012 году. Поставка самолетов заказчику ведется с декабря 2012 года. Информация о летно-технических характеристиках истребителя Су-30СМ не раскрывается, поскольку самолет поставляется министерству обороны России.