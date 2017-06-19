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СМИ: Россия поставит в Беларусь истребители Су-30СМ
20.06.2017 13:24 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн — Sputnik. Беларусь и Россия заключили контракт на поставку партии истребителей Су-30СМ, которые будут поставлены в республику в несколько этапов, сообщают во вторник белорусские и российские СМИ со ссылкой на ТАСС.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Ранее представители Минобороны не раз выражали желание закупить в РФ учебно-боевые самолеты ЯК-130, а также рассматривали возможность закупки истребителей.
"Контракт на поставку партии Су-30СМ заключен. Его реализация будет идти поэтапно, в соответствии с установленными сроками", — заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
В Минобороны Беларуси пока не смогли прокомментировать Sputnik данную информацию.
Самолет Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромом противника. Он относится к машинам поколения 4+.
Самолет разработан "ОКБ Сухого" и выпускается на Иркутском авиационном заводе — филиале российского ПАО "Корпорация "Иркут". Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Самолет может использоваться для подготовки летчиков на перспективные многофункциональные сверхманевренные одноместные истребители.
Первые контракты на поставку истребителей Су-30СМ заключены Министерством обороны РФ и ОАО "Корпорация "Иркут" в 2012 году. Поставка самолетов заказчику ведется с декабря 2012 года. Информация о летно-технических характеристиках истребителя Су-30СМ не раскрывается, поскольку самолет поставляется министерству обороны России.
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Заключен соответствующий контракт, машины будут поставлены в республику поэтапно.
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