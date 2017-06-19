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Ценник в Лебяжьем "сдался": готовые квартиры продаются по 1055-1100 долларов за квадратный метр

20.06.2017 13:31 — Разное | Tut.by  
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Как только не называют новый микрорайон Лебяжий: и элитный, и респектабельный, и комфортный. Дома тут строятся не социальные, оттого и среда формируется однородная: мобильный средний класс. Для купивших здесь квартиры главные плюсы: экологичность, близость водоемов, парковки, спортцентры, проспект Победителей.
Средние цены в домах, сданных в 2013 и 2014 году, плавали в диапазоне 1600−1750 долларов за квадратный метр. (По курсу Нацбанка на день оплаты). Такие были, например, в ЖК «Променад»: жилом массиве, в котором сначала дома строили, а потом уже продавали.


Променад, фото застройщика

В 2015-м цена квадратного метра была уже в районе 1520 долларов за квадратный метр. Сейчас купить готовую квартиру можно за 1055−1100 долларов за «квадрат».


Браславский, ЖК сдается поэтапно. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Снизились цены и в ЖК «Браславский». Дом сдается посекционно. Сейчас тут цена квадратного метра стартует от 900 долларов за квартиры от 100 квадратных метров и от 1150 — за просторные «однушки». А пару лет назад квартиры в первых сдающихся секциях ЖК уходили по 1300—1400 долларов за квадратный метр.


Первый из трех домов D3 Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Застройщик D3 тоже вынужден был снизить ценовые запросы. На старте продаж квадратные метры анонсировались как очень дорогие, на стадии каркаса продавались по 1700—1800 долларов, сейчас — 1490.


Сейчас строят и продают дома, которые оградят застройку от улицы с интенсивным трафиком.

Еще одна застройка в Лебяжьем — Олимпик-Парк. Жилой комплекс прямо у пруда Лебяжий анонсировался как элитный. На первом этапе продаж в домах, которые строят вдоль дороги, цена квадратного метра доходила до 1500 условных единиц, сейчас она 1300 долларов.

 
 
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Это средняя цена по городу. За пару лет цены в Лебяжьем снизились на 20-40% в валюте

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