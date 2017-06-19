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Ценник в Лебяжьем "сдался": готовые квартиры продаются по 1055-1100 долларов за квадратный метр
Как только не называют новый микрорайон Лебяжий: и элитный, и респектабельный, и комфортный. Дома тут строятся не социальные, оттого и среда формируется однородная: мобильный средний класс. Для купивших здесь квартиры главные плюсы: экологичность, близость водоемов, парковки, спортцентры, проспект Победителей.
В 2015-м цена квадратного метра была уже в районе 1520 долларов за квадратный метр. Сейчас купить готовую квартиру можно за 1055−1100 долларов за «квадрат».
Снизились цены и в ЖК «Браславский». Дом сдается посекционно. Сейчас тут цена квадратного метра стартует от 900 долларов за квартиры от 100 квадратных метров и от 1150 — за просторные «однушки». А пару лет назад квартиры в первых сдающихся секциях ЖК уходили по 1300—1400 долларов за квадратный метр.
Застройщик D3 тоже вынужден был снизить ценовые запросы. На старте продаж квадратные метры анонсировались как очень дорогие, на стадии каркаса продавались по 1700—1800 долларов, сейчас — 1490.
Еще одна застройка в Лебяжьем — Олимпик-Парк. Жилой комплекс прямо у пруда Лебяжий анонсировался как элитный. На первом этапе продаж в домах, которые строят вдоль дороги, цена квадратного метра доходила до 1500 условных единиц, сейчас она 1300 долларов.
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Это средняя цена по городу. За пару лет цены в Лебяжьем снизились на 20-40% в валюте
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