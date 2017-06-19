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Товар лицом. Застройщики Гомеля приглашают на экскурсию по новостройкам в новом микрорайоне

20.06.2017 13:48 — Разное | Tut.by  
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Все желающие 24 июня смогут осмотреть квартиры в новых панельных домах в Шведской Горке и пообщаться с людьми, которые их построили. Сбор возле новостроек в 10.00, пишет городской журнал «белка».


Рекламную акцию «Приезжай, смотри, покупай» организовали УКС Гомеля и Гомельский домостроительный комбинат, выступающие партнерами в сфере строительства жилья. На встречу с потенциальными покупателями квартир в КПД №№ 18 и 18а придут специалисты обоих предприятий, которые после осмотра новых домов ответят на вопросы потенциальных новоселов.

Присматривающим новые квартиры гомельчанам и гостям города расскажут о том, что цена одного квадратного метра в современном доме улучшенной планировки складывается ниже, чем на вторичном рынке. Технологи обещают убедить гостей в том, что для строительства используют только современные экологически безопасные материалы. Дома будут теплыми, пожаробезопасными.

Также застройщики обещают поделиться планами по развитию инфраструктуры микрорайона, за которое несут косвенную ответственность перед покупателями жилья. В частности, о развитии проекта по строительству детского сада на первом этаже жилого здания в микрорайоне № 19 и перспективах использования этого опыта в Шведской Горке.

Предварительная запись на экскурсию не требуется.

 
Теги: Гомель
 
 
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Рекламную акцию "Приезжай, смотри, покупай" организовали УКС Гомеля и Гомельский домостроительный комбинат, выступающие партнерами в сфере строительства жилья.

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