Второй этап реконструкции автодороги М6 открыли на участке в Ивьевском районе. В церемонии принял участие заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, пишет БЕЛТА .



Ян Чул Ким и Анатолий Калинин

«К реконструкции М6 на первом участке мы приступили в мае прошлого года. Выполнили основной объем и даже работаем с опережением графика. Сегодня открываем второй участок. В конкурсе на выполнение работ по первому этапу участвовали компании из 12 стран, по второму — 6, победили белорусы. Уверен, качество будет на высоком уровне, у нас есть достаточный опыт работ и за пределами страны, есть технологии», — отметил вице-премьер.

Автодорога М6 Минск — Гродно — граница Республики Польша является международным транспортным коридором с движением около 15 тыс. транспортных средств в сутки, и интенсивность потока будет только возрастать, отметил Анатолий Калинин. Проекты транспортной инфраструктуры создают условия для развития экономики страны, поэтому в Беларуси им уделяется такое внимание в последние две пятилетки, добавил он.





Источником финансирования реконструкции автодороги является кредит Всемирного банка. На первом участке удалось снизить стоимость работ почти на $ 100 млн, сэкономленные средства направлены на второй участок. Стоимость его реконструкции составляет около $ 111 млн.

Заказчиком работ является РУП «Минскавтодор-Центр». Генеральный директор предприятия Николай Матюк отметил, что во время второго этапа предстоит выполнить реконструкцию на 67-километровом участке трассы с 130,4 км по 197,7 км. Победителем по результатам международного конкурса признан консорциум дочерних компаний холдинга «Белавтодор» в составе ОАО «ДСТ № 6», «ДСТ № 2» и «ДСТ № 3». «На этой дороге предусмотрено применении самых современных технологий, ширина полотна составит 22,7 м, будет по две полосы в каждом направлении и разделительная полоса. Новшеством станет установка здесь бетонных ограждений на разделительной полосе по типу „Нью-Джерси“ с применением белорусского цемента, планируется использовать как сборный, так и монолитный вариант такого барьера. Работаем по самым современным технологиям, за счет чего сроки службы магистрали будут увеличены с 5 до 7−8 лет», — рассказал он.





Комментируя ход работ по первому этапу, Николай Матюк сказал: «Идем с опережением графика, выполнены работы по устройству новой полосы, на некоторых участках уложен нижний слой покрытия, сброшено движение на другую полосу, окончательно это будет сделано к октябрю. Отдельные участки планируем ввести в этом году».

Нормативный год завершения реконструкции дороги в целом — 2019, однако завершить работы на всем протяжении трассы планируется уже в 2018 году.