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Летно-технические характеристики многоцелевого истребителя Су-30

20.06.2017 13:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Су-30 (по кодификации НАТО Flanker-C) — советский/российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель поколения 4+, созданный на базе Су-27УБ.

Су-30СМ принадлежит поколению 4++ и предназначается исключительно для российских ВКС, поэтому информация о летно-технических характеристиках этого истребителя не раскрывается.

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Беларусь и Россия заключили контракт на поставку партии истребителей Су-30СМ. Характеристики базовой модели – истребителя Су-30 – в инфографике Sputnik.

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