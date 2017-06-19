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Летно-технические характеристики многоцелевого истребителя Су-30
20.06.2017 13:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Су-30 (по кодификации НАТО Flanker-C) — советский/российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель поколения 4+, созданный на базе Су-27УБ.
Су-30СМ принадлежит поколению 4++ и предназначается исключительно для российских ВКС, поэтому информация о летно-технических характеристиках этого истребителя не раскрывается.
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Беларусь и Россия заключили контракт на поставку партии истребителей Су-30СМ. Характеристики базовой модели – истребителя Су-30 – в инфографике Sputnik.
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