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Беларусь и ЕС обсуждают упрощение визового режима
20.06.2017 13:59 — Разное | Ежедневник
Беларусь и Евросоюз сегодня проводят переговоры по упрощению визового режима и реадмиссии. Об этом сообщили в белорусском МИД.
Беларусь на переговорах представляет начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко. При обсуждении соглашения о реадмиссии участвует начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
Соглашение об упрощении визового режима предусматривает снижение цены шенгенских виз до 35 евро и упрощение порядка получения виз, включая визы на 3 и 5 лет.
Беларусь сможет упростить визовый режим с ЕС, если подпишет соглашение о реадмиссии. Это соглашение влечет для Беларуси обязанность принимать лиц, высылаемых из Шенгенской зоны, если они проникли туда с территории Беларуси, сообщают информагентства.
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Беларусь и Евросоюз сегодня проводят переговоры по упрощению визового режима и реадмиссии. Об этом сообщили в белорусском МИД.
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