Беларусь и ЕС обсуждают упрощение визового режима





Беларусь и Евросоюз сегодня проводят переговоры по упрощению визового режима и реадмиссии. Об этом сообщили в белорусском МИД.

Беларусь на переговорах представляет начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко. При обсуждении соглашения о реадмиссии участвует начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Соглашение об упрощении визового режима предусматривает снижение цены шенгенских виз до 35 евро и упрощение порядка получения виз, включая визы на 3 и 5 лет.

Беларусь сможет упростить визовый режим с ЕС, если подпишет соглашение о реадмиссии. Это соглашение влечет для Беларуси обязанность принимать лиц, высылаемых из Шенгенской зоны, если они проникли туда с территории Беларуси, сообщают информагентства.