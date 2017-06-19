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24 июня в Бресте отберут лучших юных футболистов со всей Беларуси
Детская академия «Динамо-Брест» продолжает поиск лучших юных футболистов со всей страны. 24 июня в 12.00 на стадионе «Юность» пройдет отбор среди талантов 2003, 2004, 2005 годов рождения.
Просматривать юных игроков будут иностранные специалисты, а также тренерский состав детской академии клуба.
В течение дня каждый молодой футболист будет иметь множество возможностей, чтобы показать себя.
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Вход на мероприятие бесплатный.
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Отбор будут проводить иностранные специалисты, а также тренерский состав детской академии "Динамо-Брест".
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