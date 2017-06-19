ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

24 июня в Бресте отберут лучших юных футболистов со всей Беларуси

20.06.2017 14:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Детская академия «Динамо-Брест» продолжает поиск лучших юных футболистов со всей страны. 24 июня в 12.00 на стадионе «Юность» пройдет отбор среди талантов 2003, 2004, 2005 годов рождения.


Фото: ФК «Динамо-Брест»

Просматривать юных игроков будут иностранные специалисты, а также тренерский состав детской академии клуба.

В течение дня каждый молодой футболист будет иметь множество возможностей, чтобы показать себя.

Заполнить заявку на участие можно тут.

Вход на мероприятие бесплатный.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отбор будут проводить иностранные специалисты, а также тренерский состав детской академии "Динамо-Брест".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь и ЕС обсуждают упрощение визового режима
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика