24 июня в Бресте отберут лучших юных футболистов со всей Беларуси

Детская академия «Динамо-Брест» продолжает поиск лучших юных футболистов со всей страны. 24 июня в 12.00 на стадионе «Юность» пройдет отбор среди талантов 2003, 2004, 2005 годов рождения.



Фото: ФК «Динамо-Брест»

Просматривать юных игроков будут иностранные специалисты, а также тренерский состав детской академии клуба.

В течение дня каждый молодой футболист будет иметь множество возможностей, чтобы показать себя.

Заполнить заявку на участие можно тут .

Вход на мероприятие бесплатный.