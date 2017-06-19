Белорусский рубль опять уступил доллару и евро

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По итогам валютных торгов 20 июня белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,04% за счёт сильного падения курса российской валюты. Евро и доллар, напротив, подорожали и обновили локальные максимумы.

Курс доллара подскочил на 0,0121 рубля - до 1,9016 BYN/USD.



Курс евро поднялся на 0,0053 рубля - до 2,1203 BYN/EUR

Курс российского рубля обвалился на 0,0192 рубля - до 3,2425 BYN/100RUB и оказался на минимуме за 46 дней.