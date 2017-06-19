|
Белорусский рубль опять уступил доллару и евро
20.06.2017 14:24 — Разное | Ежедневник
фото: dzerginsk.by
По итогам валютных торгов 20 июня белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,04% за счёт сильного падения курса российской валюты. Евро и доллар, напротив, подорожали и обновили локальные максимумы.
Курс доллара подскочил на 0,0121 рубля - до 1,9016 BYN/USD.
Курс российского рубля обвалился на 0,0192 рубля - до 3,2425 BYN/100RUB и оказался на минимуме за 46 дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам валютных торгов 20 июня белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,04% за счёт сильного падения курса российской валюты. Евро и доллар, напротив,...
|
Архив (Разное)
Комментарии