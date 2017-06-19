ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский рубль опять уступил доллару и евро

20.06.2017 14:24 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Белорусский рубль опять уступил доллару и евро

фото: dzerginsk.by

По итогам валютных торгов 20 июня белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,04% за счёт сильного падения курса российской валюты. Евро и доллар, напротив, подорожали и обновили локальные максимумы.

Курс доллара подскочил на 0,0121 рубля - до 1,9016 BYN/USD.

Курс евро поднялся на 0,0053 рубля - до 2,1203 BYN/EUR

Курс российского рубля обвалился на 0,0192 рубля - до 3,2425 BYN/100RUB и оказался на минимуме за 46 дней.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам валютных торгов 20 июня белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,04% за счёт сильного падения курса российской валюты. Евро и доллар, напротив,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
24 июня в Бресте отберут лучших юных футболистов со всей Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика