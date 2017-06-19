Эксперимент Sputnik: можно ли сдать ЦТ по биологии, не зная предмета

Очередным предметом на централизованном тестировании стала биология. Тестирование началось во вторник, 20 июня, в 11 часов утра. На сдачу зарегистрировалось порядка 30 тысяч абитуриентов. Количество неявок пока неизвестно, но обычно цифра не превышает 3-4% от всех зарегистрировавшихся.

Корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Казарцев, в прошлые годы успевший побыть наблюдателем на ЦТ, решил попробовать на этот раз сдать тестирование.

"Мне стало любопытно, как я могу сдать на чистой интуиции предмет, по которому я не открывал ни одного учебника лет 10. Сдавал я тестирование в БНТУ. Уровень организации показался мне хорошим и высоким. Везде встречали людей, желали удачи, выдавали пакеты для личных вещей, всем все объясняли, везде провожали. Но атмосфера оставалась немного нервной", — рассказал Казарцев.



© Sputnik / Виктор Толочко ЦТ по биологии: результаты будут известны в конце июня

Корреспондент оценил и сложность заданий в этом году, правда, как участник тестирования, решил сделать это не с точки зрения методологии, а, скорее, субъективно. По его мнению, много вопросов на логику и общую эрудицию, напрямую связанных с пройденной школьной программой.

"К примеру, нарисован гриб, и надо ответить, что это за гриб. Или вопрос, чем отличается человек от других организмов. Все это знакомо, но как-то вдалеке. У меня возник вопрос: насколько корректно делать такое тестирование, чтобы последний год перед его сдачей абитуриент должен был экстренно зубрить наизусть всю школьную программу? Однозначного ответа тут нет. Но то, что абитуриенту необходимо помнить какие-то особенности медведок, мне показалось странным", — сказал Казарцев.

В нынешнем году на ЦТ по биологии зарегистрировались несколько меньше абитуриентов по сравнению с прошлым годом. Хотя само по себе количество человеко-тестов больше — в этом году можно сдавать четыре теста. Поэтому многие ожидают более высоких проходных баллов по отдельным предметам.

Обработка данных тестирования занимает около 7-10 дней, на днях должны появиться результаты по первому тестированию. Результаты ЦТ по биологии будут доступны в конце июня. Следующее тестирование пройдет 22 июня по иностранным языкам: английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому.

Рассказ корреспондента Sputnik Евгения Казарцева о сдаче ЦТ по биологии слушайте на радио Sputnik Беларусь.