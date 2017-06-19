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Лукашенко ждет от предстоящего заседания ВГС эффективности

20.06.2017 14:56 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко ждет от предстоящего заседания ВГС эффективности

фото: sputnik.by

Предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства должно быть эффективным и дать практические результаты, заявил президент Беларуси, председатель ВГС Александр Лукашенко.

Предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства должно быть эффективным и дать практические результаты, заявил президент Беларуси, председатель ВГС Александр Лукашенко.

"Надо подготовить мероприятие, чтобы оно нас продвинуло хотя бы на шаг вперед в отношениях в практической теме, чтобы была эффективность от этого мероприятия", - сказал Александр Лукашенко, встречаясь во вторник в Минске с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой, сообщает президентская пресс-служба.

"Это очень важное мероприятие. Это и встреча президентов один на один, и широкий формат переговоров, принятие решений. Повестка дня сформулирована. Я давно уже не встречал таких проработанных вопросов практического характера: развитие машиностроения, сельского хозяйства, АПК в целом, другие проблемы и политического, и внешнеполитического характера", - отметил президент.

Лукашенко обратил внимание на сложившуюся традицию проводить параллельно с этим политическим форумом важные практические мероприятия. В данном случае это будет IV Форум регионов Беларуси и России. "Встретятся главные лица в наших государствах - губернаторы. Это очень важно. Обменяются мнениями, обсудят проблемы", - сказал президент.

"Вы знаете, что еще не было того, чтобы я не принимал губернаторов из России, которые сюда приезжают. Мы с ними обсуждаем вопросы, которые можем решить совместно. Практически со всеми регионами России у нас программы по развитию машиностроения, сельского хозяйства, других направлений", - добавил он.

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства РФ и Беларуси состоится 30 июня.
 

 
Теги: Минск
 
 
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