Конференция к 110-летию со дня рождения академика Д. С. Лихачева

Конференция организована при содействии Национальной Академии наук Беларуси и Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь при поддержке информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

С приветственным словом к участникам конференции выступят:

доктор исторических наук, академик-секретарь отделения гуманитарных наук НАН Беларуси Александр Александрович КОВАЛЕНЯ;

кандидат философских наук, директор Института философии НАН Беларуси Анатолий Аркадьевич ЛАЗАРЕВИЧ.

кандидат филологических наук Института философии НАН Беларуси Инесса Ивановна МАРОЗОВА.

В первой части конференции "Древнерусское наследие в судьбе восточнославянских народов и евразийского пространства" выступят:

В Минске:

кандидат философских наук, старший преподаватель Института теологии БГУ Юрий Юрьевич АФАНАСЕНКО;

кандидат исторических наук, доцент, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Францевич ГИГИН;

кандидат исторических наук, священник БПЦ Олег Евгеньевич ГОЛУБЕВ;

доктор филологических наук, доцент кафедры основного богословия и истории церкви Института теологии БГУ Любовь Викторовна ЛЕВШУН;

магистр исторических наук, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Международного гуманитарно-экономического института Радион Игорьевич ПОПЕЛЬ.

В Киеве:

доктор исторических наук, академик НАНУ, почетный доктор РАН Петр Петрович ТОЛОЧКО.

Во второй части "Взаимосвязи русской и белорусской философских традиций" выступят:

В Минске:

доктор философских наук, профессор, заведующий Центром социально-философских и антропологических исследований Института философии НАН Беларуси Тадеуш Иванович АДУЛО;

научный сотрудник Центра историко-философских исследований Института философии НАН Беларуси Алексей Валерьевич ДЗЕРМАНТ;

доктор исторических наук (PhD) Александр БЕЛЫЙ,

магистр исторических наук, завуч СШ №8 г. Гродно Василий ГЕРАСИМЧИК;

доктор исторических наук, профессор кафедры философии БрГУ им. А. С. Пушкина Борис Михайлович ЛЕПЕШКО;

доктор филологических наук, профессор, академик Сербской академии наук, заведующий кафедрой славянских литератур БГУ Иван Алексеевич ЧАРОТА;

депутат Палаты представителей РБ, доктор исторических наук, профессор Игорь Александрович МАРЗАЛЮК.

В третьей части конференции "Потенциал восточнославянской духовной традиции в судьбе евразийских народов" выступят:

В Минске:

доктор философских наук, профессор кафедры философии ГрГУ им. Янки Купалы Олег Александрович РОМАНОВ;

кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Евгеньевич КОКТЫШ;

доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии ГрГУ им. Янки Купалы Чеслав Станиславович КИРВЕЛЬ;

младший научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, сопредседатель редакции аналитического портала "Евразия. Эксперт" Петр Сергеевич ПЕТРОВСКИЙ.

В Москве:

кандидат юридических наук, доцент кафедры истории и теории права НИУ ВШЭ Булат Венерович НАЗМУТДИНОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 23 июня, в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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