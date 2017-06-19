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Конференция к 110-летию со дня рождения академика Д. С. Лихачева

20.06.2017 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Конференция организована при содействии Национальной Академии наук Беларуси и Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь при поддержке информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

С приветственным словом к участникам конференции выступят:

  • доктор исторических наук, академик-секретарь отделения гуманитарных наук НАН Беларуси Александр Александрович КОВАЛЕНЯ;
  • кандидат философских наук, директор Института философии НАН Беларуси Анатолий Аркадьевич ЛАЗАРЕВИЧ.
  • кандидат филологических наук Института философии НАН Беларуси Инесса Ивановна МАРОЗОВА.

В первой части конференции "Древнерусское наследие в судьбе восточнославянских народов и евразийского пространства" выступят:

В Минске:

  • кандидат философских наук, старший преподаватель Института теологии БГУ Юрий Юрьевич АФАНАСЕНКО;
  • кандидат исторических наук, доцент, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Францевич ГИГИН;
  • кандидат исторических наук, священник БПЦ Олег Евгеньевич ГОЛУБЕВ;
  • доктор филологических наук, доцент кафедры основного богословия и истории церкви Института теологии БГУ Любовь Викторовна ЛЕВШУН;
  • магистр исторических наук, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Международного гуманитарно-экономического института Радион Игорьевич ПОПЕЛЬ.

В Киеве:

  • доктор исторических наук, академик НАНУ, почетный доктор РАН Петр Петрович ТОЛОЧКО.

Во второй части "Взаимосвязи русской и белорусской философских традиций" выступят:

В Минске:

  • доктор философских наук, профессор, заведующий Центром социально-философских и антропологических исследований Института философии НАН Беларуси Тадеуш Иванович АДУЛО;
  • научный сотрудник Центра историко-философских исследований Института философии НАН Беларуси Алексей Валерьевич ДЗЕРМАНТ;
  • доктор исторических наук (PhD) Александр БЕЛЫЙ,
  • магистр исторических наук, завуч СШ №8 г. Гродно Василий ГЕРАСИМЧИК;
  • доктор исторических наук, профессор кафедры философии БрГУ им. А. С. Пушкина Борис Михайлович ЛЕПЕШКО;
  • доктор филологических наук, профессор, академик Сербской академии наук, заведующий кафедрой славянских литератур БГУ Иван Алексеевич ЧАРОТА;
  • депутат Палаты представителей РБ, доктор исторических наук, профессор Игорь Александрович МАРЗАЛЮК.

В третьей части конференции "Потенциал восточнославянской духовной традиции в судьбе евразийских народов" выступят:

В Минске:

  • доктор философских наук, профессор кафедры философии ГрГУ им. Янки Купалы Олег Александрович РОМАНОВ;
  • кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Евгеньевич КОКТЫШ;
  • доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии ГрГУ им. Янки Купалы Чеслав Станиславович КИРВЕЛЬ;
  • младший научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, сопредседатель редакции аналитического портала "Евразия. Эксперт" Петр Сергеевич ПЕТРОВСКИЙ.

В Москве:

  • кандидат юридических наук, доцент кафедры истории и теории права НИУ ВШЭ Булат Венерович НАЗМУТДИНОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 23 июня, в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В пятницу, 23 июня, в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет конференция "Восточнославянское духовное наследие в контексте евразийской интеграции",...

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