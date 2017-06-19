В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

В Беларуси 20 июня с 13:00 до 20:00 объявлен оранжевый уровень опасности в связи с неблагоприятными погодными условиями.

На большей части территории страны, Минской области и в Минске ожидаются грозы, в отдельных районах град и сильные ливни.

При грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду, в отдельных районах до 24-х. Неблагоприятные явления сохранятся в течение ночи 21 июня.

В среду на большей части страны кратковременные грозовые дожди и порывистый ветер. Ночью 10-16 градусов, по северо-западу 7-9, днем от 16 по северу до 25 по югу, рассказал в Facebook представитель Белгидрометцентра Дмитрий Рябов.

В четверг днем преимущественно по северной половине страны кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью 6-13 тепла, днем 16-23.

В пятницу начнет поступать более теплый, но по-прежнему влажный воздух, а температура вновь станет постепенно повышаться. В пятницу и субботу в отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью 6-13 градусов, днем 16-23; по юго-западу ночью 14-16, днем 24-26.

В воскресенье ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах, в основном по западу кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ночью 7-14 тепла, днем 18-25 градусов, по югу до 27.