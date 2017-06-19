Проект строительства центра для незаконных мигрантов проходит внутригосударственное согласование

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В Беларуси уже в этом году начнут строить центр временного содержания незаконных мигрантов. В данный момент проект строительства центра проходит внутригосударственное согласование.

Напомним, о том, что в Беларуси заявили о готовности строить центры временного размещения незаконных мигрантов, стало известно еще в январе текущего года. Тогда вокруг этой новости возникло много спекуляций, например, прошла информация о том, что в страну хлынут потоки беженцев из Сирии. В связи с чем в МВД поспешили разъяснить, что сирийские и другие беженцы из стран Евросоюза в Беларусь не попадут.

«Это временное жилье для нелегалов, которых задержали в самой Беларуси», – сказал тогда начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

Также известно, что центр будет возведен на средства, полученные в рамках международной технической помощи. Объем этой помощи около 7 млн евро.

На сегодняшний момент, как сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции, начальник управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежища Министерства внутренних дел Александр Татура, данный проект проходит процедуру внутригосударственного согласования и одобрения в правительстве. После завершения соответствующих процедур планируется приступить к реализации этого проекта уже в этом году. Срок реализации проекта – около пяти лет, отметил представитель МВД.

Как рассказал Александр Татура, фактически строительство такого центра во многом обусловлено подписанием соглашении о реадмиссии между Беларусью и ЕС, потому что лиц, которые будут задерживаться за незаконные пересечения границы, необходимо размещать по соответствующим международным стандартам именно в центрах такого уровня, как планируется в Беларуси.

«Кроме того, в центре будет предусмотрено размещение определенного количества лиц, которые будут намерены обратиться с ходатайством о международной защите на территории Беларуси», – дополнил он.

На взгляд Александра Татуры, строительство такого центра принесет только положительный эффект. Подтверждением чему может служить практика других государств, которые создавали и оборудовали такие центры на территории своих государств.

Он также подчеркнул, что реализация такого проекта, учитывая его важность, будет проходит под серьезным наблюдением и мониторингом европейских экспертов и белорусских, а также международной общественности.