ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проект строительства центра для незаконных мигрантов проходит внутригосударственное согласование

20.06.2017 15:33 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Проект строительства центра для незаконных мигрантов проходит внутригосударственное согласование

фото: sputnik.by

В Беларуси уже в этом году начнут строить центр временного содержания незаконных мигрантов. В данный момент проект строительства центра проходит внутригосударственное согласование.

Напомним, о том, что в Беларуси заявили о готовности  строить центры временного размещения незаконных мигрантов,  стало известно еще в январе текущего года. Тогда вокруг этой новости возникло много спекуляций, например, прошла информация о том, что в страну хлынут потоки беженцев из Сирии. В связи с чем в МВД поспешили разъяснить, что сирийские и другие беженцы из стран Евросоюза в Беларусь не попадут.

«Это временное жилье для нелегалов, которых задержали в самой Беларуси», – сказал тогда начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

Также известно, что центр будет возведен на средства, полученные в рамках международной технической помощи.  Объем этой помощи около 7 млн евро.

На сегодняшний момент, как сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции, начальник управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежища Министерства внутренних дел Александр Татура, данный проект проходит процедуру внутригосударственного согласования и одобрения в правительстве. После завершения соответствующих процедур планируется приступить к реализации этого проекта уже в этом году. Срок реализации проекта – около пяти лет,  отметил представитель МВД.

Как рассказал Александр Татура, фактически строительство такого центра во многом обусловлено подписанием соглашении о реадмиссии между Беларусью и ЕС, потому что лиц, которые будут задерживаться за незаконные пересечения границы, необходимо размещать по соответствующим международным стандартам именно в центрах такого уровня, как планируется в Беларуси.

«Кроме того, в центре будет предусмотрено размещение определенного количества лиц, которые будут намерены обратиться с  ходатайством о международной  защите на территории Беларуси», – дополнил он.

На взгляд Александра Татуры, строительство такого центра принесет только положительный эффект. Подтверждением чему может служить практика других государств, которые создавали и оборудовали такие центры на территории своих государств.

Он также подчеркнул, что реализация такого проекта, учитывая его важность,  будет проходит под серьезным наблюдением и мониторингом европейских экспертов и белорусских, а также международной общественности.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси уже в этом году начнут строить центр временного содержания незаконных мигрантов. В данный момент проект строительства центра проходит...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Конференция к 110-летию со дня рождения академика Д. С. Лихачева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика