У 18-летнего мотоциклиста, разбившегося насмерть в Узде, не было прав

Смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло вечером 19 июня в Узде, Минская область, рассказала официальный представитель СК.

"По предварительным данным, 18-летний житель Узденского района управлял мотоциклом и двигался с превышением установленного на данном участке скоростного режима. Он не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередачи", — сообщила Белоног.

В результате происшествия молодой человек погиб на месте, а ехавший с ним 28-летний пассажир скончался в больнице, сказала представитель СК.

Следователи совместно с сотрудниками ГАИ и экспертами провели осмотр места ДТП.



© Фото: УСК по Минской области Еще один байкер разбился в Беларуси - недалеко от Узды

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь, это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

В ходе исследований еще предстоит установить техническое состояние мотоцикла и точную скорость его движения в момент аварии, а также точную причину смерти водителя и пассажира, уточнила представитель СК.

"Установлено, что водитель не имел водительского удостоверения, мотоцикл он приобрел несколько дней назад, пассажир в момент ДТП был без мотошлема", — сообщила Белоног.

Расследование уголовного дела продолжается, отметила представитель СК.

Комментарий официального представителя УСК по Минской области слушайте на радио Sputnik Беларусь.