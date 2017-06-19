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У 18-летнего мотоциклиста, разбившегося насмерть в Узде, не было прав
20.06.2017 16:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло вечером 19 июня в Узде, Минская область, рассказала официальный представитель СК.
"По предварительным данным, 18-летний житель Узденского района управлял мотоциклом и двигался с превышением установленного на данном участке скоростного режима. Он не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередачи", — сообщила Белоног.
В результате происшествия молодой человек погиб на месте, а ехавший с ним 28-летний пассажир скончался в больнице, сказала представитель СК.
Следователи совместно с сотрудниками ГАИ и экспертами провели осмотр места ДТП.
© Фото: УСК по Минской области
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь, это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.
В ходе исследований еще предстоит установить техническое состояние мотоцикла и точную скорость его движения в момент аварии, а также точную причину смерти водителя и пассажира, уточнила представитель СК.
"Установлено, что водитель не имел водительского удостоверения, мотоцикл он приобрел несколько дней назад, пассажир в момент ДТП был без мотошлема", — сообщила Белоног.
Расследование уголовного дела продолжается, отметила представитель СК.
Комментарий официального представителя УСК по Минской области слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног рассказала радио Sputnik Беларусь о подробностях смертельной аварии в Узде, в которой погибли...
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