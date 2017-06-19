Видеофакт: вор, укравший сыр, протащил сотрудницу магазина по полу

Инцидент произошел минувшей весной в одном из магазинов в Гродно. Мужчина пришел в магазин в первой половине дня, взял два куска сыра, положил их в корзинку, а затем, оказавшись вне видимости камер видеонаблюдения, спрятал товар.

Это заметила одна из сотрудниц магазина и попросила мужчину вернуть спрятанное, однако он попытался выйти из магазина, протащив по полу заметившую его действия женщину.

Возле выхода его пыталась остановить кассирша, однако мужчина все же сумел вырваться и убежал.

УВД Гродненского облисполкома просит тех, кто узнал подозреваемого, позвонить по телефонам 8- (0152) —79-68-06; 79-68-54.