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Видеофакт: вор, укравший сыр, протащил сотрудницу магазина по полу

20.06.2017 15:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел минувшей весной в одном из магазинов в Гродно. Мужчина пришел в магазин в первой половине дня, взял два куска сыра, положил их в корзинку, а затем, оказавшись вне видимости камер видеонаблюдения, спрятал товар.

Видеофакт: вор, укравший сыр, протащил сотрудницу магазина по полу
© Pixabay
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Это заметила одна из сотрудниц магазина и попросила мужчину вернуть спрятанное, однако он попытался выйти из магазина, протащив по полу заметившую его действия женщину.

Возле выхода его пыталась остановить кассирша, однако мужчина все же сумел вырваться и убежал.

УВД Гродненского облисполкома просит тех, кто узнал подозреваемого, позвонить по телефонам 8- (0152) —79-68-06; 79-68-54.

 
Теги: Гродно
 
 
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Милиция разыскивает мужчину, который украл два куска сыра и оказал сопротивление попытавшимся его остановить сотрудницам магазина. Смотрите кадры конфликта.

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