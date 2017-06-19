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Как производители дорогих часов борются с серым рынком

20.06.2017 15:55 — Разное | Ежедневник  
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Как производители дорогих часов борются с серым рынком

фото: Nevsedoma.com.ua

Французская корпорация LVMH планирует скупать часы своих марок Hublot, Zenith и TAG Heuer, продающихся по сниженным ценам на «серых» сайтах.

Таким образом компания хочет бороться со сбытом собственной продукции в обход официальных каналов продажи, передает RNS.

«Через компанию-посредника мы будем скупать часы, продающиеся на неофициальных интернет-сайтах, это позволит нам узнать, от каких поставщиков часы поступили в продажу», – рассказал глава часового подразделения LVMH Жан-Клод Бивер.

Затем поставщик будет лишен права продажи часов перечисленных марок. Как подчеркнул Бивер, «серый» рынок – настоящее бедствие, особенно для сектора дорогих часов.

 
 
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Французская корпорация LVMH планирует скупать часы своих марок Hublot, Zenith и TAG Heuer, продающихся по сниженным ценам на «серых» сайтах.

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