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Евросоюз изменит дизайн шенгенской визы: часто подделывают

20.06.2017 15:46 — Разное | Ежедневник  
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Евросоюз изменит дизайн шенгенской визы: часто подделывают

фото: tut.by

Власти ЕС приняли решение внести изменения в дизайн шенгенской визы, чтобы усилить ее защиту от подделок. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Совета ЕС.

«Используемая на протяжении 20 лет визовая наклейка скомпрометировала себя серьезными инцидентами, связанными с подделкой и мошенничеством», — говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ожидается, что акт о введении новых правил будет подписан в июле.
 

 
 
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Власти ЕС приняли решение внести изменения в дизайн шенгенской визы, чтобы усилить ее защиту от подделок. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном во...

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