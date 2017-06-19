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Евросоюз изменит дизайн шенгенской визы: часто подделывают
20.06.2017 15:46 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Власти ЕС приняли решение внести изменения в дизайн шенгенской визы, чтобы усилить ее защиту от подделок. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Совета ЕС.
«Используемая на протяжении 20 лет визовая наклейка скомпрометировала себя серьезными инцидентами, связанными с подделкой и мошенничеством», — говорится в сообщении, передает ТАСС.
Ожидается, что акт о введении новых правил будет подписан в июле.
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Власти ЕС приняли решение внести изменения в дизайн шенгенской визы, чтобы усилить ее защиту от подделок. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном во...
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