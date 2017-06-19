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Mercedes приступил к строительству нового завода в России

20.06.2017 16:17 — Разное | Tut.by  
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В индустриальном парке «Есипово» в Подмосковье немецкий производитель заложил фундамент нового завода по выпуску легковых моделей Mercedes-Benz.


Изображение: Mercedes-Benz

Завод «Московия» по производству легковых автомобилей немецкой марки расположится на земельном участке площадью около 85 га. Это будет предприятие полного цикла, на котором будут осуществляться все этапы производства — начиная от изготовления кузовов и их окраски и заканчивая сборкой готовых изделий.

В российскую производственную площадку концерн Daimler инвестирует около 16 млрд рублей (более 250 миллионов евро). Предприятие, штат которого будет насчитывать более тысячи сотрудников, заработает в 2019 году с локального производства седана E-класса. В дальнейшем здесь планируется наладить выпуск кроссоверов GLE, GLC и GLS.

 
 
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На предприятии, которое будет работать по полному циклу, станут выпускать седан Е-класса и кроссоверы GLC, GLE и GLS.

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