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Фотофакт: смс-предупреждение от МЧС об ухудшении погоды

20.06.2017 16:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси направило смс-рассылку белорусам с предупреждением об ухудшающихся погодных условиях, одно из таких сообщений пришло в редакцию Sputnik.

Фотофакт: смс-предупреждение от МЧС об ухудшении погоды
© Sputnik / Виктор Толочко
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В сообщении МЧС предупреждает о сильном ветре во вторник, который может привести к падению деревьев.

"Сильный ветер 20.06.2017г. Возможно падение ветхих конструкций и деревьев", — говорится в тексте смс-сообщения.

Ранее неутешительный прогноз на вторую половину вторника сообщил Гидрометцентр Беларуси. В прогнозе говорится, что в столице вечером ожидаются сильные порывы ветра, а также дождь и град. Гидромет также отметил, что со среды в республике ожидается похолодание.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее Гидрометцентр объявил на вечер вторника оранжевый уровень опасности из-за погодных условий.

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