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Фотофакт: смс-предупреждение от МЧС об ухудшении погоды
20.06.2017 16:23 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси направило смс-рассылку белорусам с предупреждением об ухудшающихся погодных условиях, одно из таких сообщений пришло в редакцию Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
В сообщении МЧС предупреждает о сильном ветре во вторник, который может привести к падению деревьев.
"Сильный ветер 20.06.2017г. Возможно падение ветхих конструкций и деревьев", — говорится в тексте смс-сообщения.
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