Фотофакт: смс-предупреждение от МЧС об ухудшении погоды

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси направило смс-рассылку белорусам с предупреждением об ухудшающихся погодных условиях, одно из таких сообщений пришло в редакцию Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Синоптики обещают похолодание и грозы на этой неделе

В сообщении МЧС предупреждает о сильном ветре во вторник, который может привести к падению деревьев.

"Сильный ветер 20.06.2017г. Возможно падение ветхих конструкций и деревьев", — говорится в тексте смс-сообщения.

Ранее неутешительный прогноз на вторую половину вторника сообщил Гидрометцентр Беларуси. В прогнозе говорится, что в столице вечером ожидаются сильные порывы ветра, а также дождь и град. Гидромет также отметил, что со среды в республике ожидается похолодание.