Урезали до минимума: в Минске только 9,5% жилья строят с льготными кредитами

Только 9,5% нового жилья, которое ввели за первые пять месяцев этого года, построено для очередников. Это чуть больше 20 тысяч квадратных метров — читай, две панельки. Причем одна из них, поменьше, построена с привлечением господдержки, вторая — за счет самих очередников. Такие выводы можно сделать, изучив данные Белстата .

Всего государственные, коммерческие и частные застройщики ввели в эксплуатацию 215 тысяч квадратных метров общей площади жилья — треть от запланированного годового объема.

Напомним, в программе строительства на этот год заложено строительство в 2017 году 644 тысяч квадратных метров жилья — это примерно на треть меньше, чем город строил в 2010—2014 годы.

Сокращение строительства для «льготников» также было заложено заранее: с господдержкой (с льготными кредитами и субсидиями) должны построить только десятую часть — 67,3 тысячи квадратных метров. Из них 45 тысяч квадратных метров — для многодетных.

Для сравнения, еще три года назад Минске построено для ненуждающихся">доля построенного для очередников была почти 40%.

По предварительным планам правительства в 2018-м будут строить не меньше, а то и на четверть больше, чем в 2017-м. В Минске запланировано построить (реконструировать) 826 тысяч квадратных метров.