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Россельхознадзор разрешил поставки мяса с четырех предприятий, запретил ввоз – с двух молочных

20.06.2017 16:32 — Разное | Ежедневник  
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Россельхознадзор разрешил поставки мяса с четырех предприятий, запретил ввоз – с двух молочных

фото: tvc.ru

Россельхознадзор с 21 июня разрешает поставки говядины и говяжьих субпродуктов с четырех предприятий Беларуси.

По сообщению российского ведомства, это Столбцовский мясоконсервный комбинат, Минский мясокомбинат, Слуцкий мясокомбинат и агрокомбинат «Несвижский».

Это решение принято по результатам расследования причин нарушений требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации и с учетом проводимой работы по внедрению электронной ветеринарной сертификации продукции с использованием ФГИС "Меркурий".

Как подчеркивает Россельхознадзор, разрешение будет действовать только при условии обязательной передачи информации в систему "Меркурий" обо всех соответствующих товарах, отгружаемых с этих предприятий в РФ.

Россельхознадзор также сообщил, что с 22 июня в связи с нарушениями ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС вводит ограничения на поставки в РФ продукции, произведенной на Лунинецком молочном заводе и в Браславском филиале Глубокского молочно-консервного комбината.

Также известно, что из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС Россельхознадзор поставил под усиленный лабораторный контроль продукцию агрокомбината "Скидельский" (филиал "Скидельская птицефабрика"), ОАО "Александрийское", Молодечненского молочного комбината (Воложинский и Вилейский филиалы), "Ошмянского мясокомбината".

 
 
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Россельхознадзор с 21 июня разрешает поставки говядины и говяжьих субпродуктов с четырех предприятий Беларуси.

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