В Минске существуют три «денежных квеста»: их организаторы прячут на улицах капсулы с деньгами и предлагают любому желающему найти купюры по опубликованной фотоподсказке. FINANCE.TUT.BY узнал, что движет организаторами и участниками поисков.

Те, кто прячет: «В колбах уже около тысячи долларов»



Фото: facebook.com/www.stash.cash

Раньше прочих в Минске появился квест GeoCash (бывший Stash.cash): в 2016 году его создал минчанин Евгений Шапошников. Проект уже вышел за пределы Минска (до «региональных» тайников в Минской области придется добираться не один час) и Беларуси.

Фото: из личного архива героя

— В прошлом году мы съездили в Швейцарию и в самых красивых местах сделали тайники. Надеемся, что наши соотечественники в случае чего смогут найти средства на обратную дорогу или продолжение путешествия, — шутит Шапошников.

GeoCash — единственный денежный квест в Минске, который может похвастаться собственным мобильным приложением. После модернизации его можно использовать не только в Беларуси.

— Сейчас мы начинаем «тайниковую экспансию» в Россию. Есть желание заразить активным кладоискательством Европу, а затем США и Китай.

Организаторы GeoCash подсчитали: сумма денег, которую они спрятали в колбах, приближается к тысяче долларов. При этом в один тайник кладут не больше 25−30 долларов. По словам Евгения, в среднем каждый день в ряды GeoCash вливается почти сотня новых «кладоискателей». Большинство — молодые люди 20−23 лет.

— Однако хватает и игроков за 30, и молодых мам, и даже знающих город пенсионеров. К нашему счастью, мотивы у всех игроков практически идентичны, и это отнюдь не желание разбогатеть. Деньги — всего лишь предлог интересного провести время.

GeoCash уже сейчас частично окупается с помощью механизма платных подсказок. Стоимость одной — почти 5 рублей.

— В Беларуси подсказок покупают намного меньше чем в России, — уточняет Евгений. — У нас люди привыкли думать самостоятельно.

К слову, самый первый тайник GeoCash нашел минчанин, которого в марте задержало управление по наркоконтролю УВД Миноблисполкома как закладчика психотропов. По словам Шапошникова, на городские квесты инцидент никак не повлиял.

— Что касается внимания спецслужб к нашим тайникам, то там работают профессионалы, которые могут понять разницу между безопасными городскими квестами и противоправными действиями.



Фото: instagram.com/spasibo_chapski

По мнению Евгения Шапошникова, другие денежные квесты в Минске — «Спасибо, Чапский» и «Богатый Минск» — возникли вслед за игрой «Богатый Кант», которую запустили в прошлом году в Калининграде. В отличие от GeoCash, организаторы других минских денежных квестов организуют процесс поисков только через соцсети и стараются соблюдать анонимность.

Организатор квеста «Спасибо, Чапский» рассказывает о себе, что он специалист по SMM в небольшом маркетинговом агентстве. Проектом занимается в одиночку.

— Узнал, что россиянин со скоростью света набирает подписчиков в инстаграм, делая такие тайники с деньгами, — вспоминает smm-щик. — Нашел его аккаунт, посмотрел, посчитал. И решил выделить процент из собственной зарплаты для создания похожего проекта. Большинство делает простые тайники, а я хочу делать их изощренными. Не скажу, что я большой знаток города, но обновил свой читательский билет в «националку», чтобы организовать посвященный деятельности Чапского тайник.

С 25 мая квест «Спасибо, Чапский» создал 50 тайников на общую сумму около 400 рублей. В обнаружении каждого принимает участие до 70 человек.

— К внештатным ситуациям я бы отнес поиски тайников в темное время суток, — рассказывает организатор. — Когда несколько десятков людей с фонариками что-то ищут, это вызывает подозрение. Горожане могут вызывать милицию. Но я всегда об этом предупреждаю и прошу вести себя культурно, осторожно. Никогда не делаю тайников в клумбах, на охраняемых территориях или опасных местах.

Если проект и дальше будет развиваться такими темпами, осенью организатор хотел бы провести «полномасштабный квест с локациями по всему городу и крупными денежными тайниками до 5 тысяч рублей».



Фото: instagram.com/bogatiy_minsk

За квестом «Богатый Минск» стоит 20-летний студент Михаил, тоже smm-щик.

— Не хочу раскрывать свою личность, так как не гонюсь за популярностью и узнаваемостью, — поясняет он. — Да и если начнут узнавать, то будет сложно прятать тайники, а это и так дело не из легких.

Михаил уверяет, что о GeoCash узнал только от подписчиков собственного проекта. С 25 февраля он создал 14 тайников и потратил на это 150 рублей. Больше других «обогатился» минчанин, нашедший самый первый тайник: там было спрятано 50 рублей.

— Стараюсь делать тайники в местах, где немного народу, либо в такое время, когда все в основном дома, Участники самых первых поисков рассказывали, что к ним подошли сотрудники милиции и спросили, что они делают. Но им показали страничку проекта в инстаграм, и все.

Сейчас проект собирает средства на краудфандинговой площадке, но пока что безуспешно. «Богатый минчанин» рассматривает также вариант сотрудничества с различными магазинами и кафе.

— У нас есть аудитория, а им нужны клиенты. Мы можем делать тайники от их имени, упоминая их в постах места, где спрятан тайник, — предполагает Михаил.

Те, кто ищет: «Участники бродят рядом, но делают вид, что просто в траве что-то потеряли»

Фото: из личного архива героини

Студентка Виктория Власова участвовала в поисках капсул с деньгами раз пять: в квестах в GeoCash и «Спасибо, Чапский». Говорит, что в Stash.Cash очень тяжело определить локацию, а у «Чапского» — сам тайник.

— Мы были близки, но ничего не находили, — признается девушка. — Когда приезжаешь на место, сразу видно таких же «искателей»: обычно много школьников, в основном, парни, но девушек тоже достаточно. Однажды мы пытались обнаружить тайник ночью, а «Чапский», можно сказать, следил за нами, писал, немного издевался и немного помогал.

Фото: из личного архива героини

Ученица минской гимназии Полина Бродская, которая вместе с одноклассником искала колбу с деньгами в парке Горького, рассказывает: было очень трудно и интересно. На тот момент конкуренцию им составляли почти тридцать человек, некоторые из них провели в парке больше пяти часов.

— Под вечер мы нашли приз — 5 рублей. Мы с одноклассником поделили приз: ему 60%, мне 40%. Берет азарт, действительно азарт!

Менеджер в детском футбольном клубе Елена Евсеенкова участвовала в квесте «Богатый Минск» только один раз, но ей сразу повезло:

Фото: из личного архива героини

— В стволе дерева нашли 5 рублей. Молодой человек, который был подписан на страницу проекта, показал фотографию-подсказку. Знакомое место! Оказалось, это парк рядом с нашим домом. Когда пришли, там было уже много людей. Забавно, что участники бродят рядом, но делают вид, что не тайник ищут, а просто в траве что-то потеряли. Так как молодой человек вытянул практически из постели, найденные 5 рублей потратили на завтрак.

Студентка Светлана Кисанова тоже участвовала в квесте, когда сразу узнала по фотографии место тайника — в Уручье, около парка.

Фото: из личного архива героини

— Решила, почему бы не попытаться? Пока искала, встретила довольно много знакомых, с которыми уже не общаюсь, сочла это забавным — жажда халявы так объединяет. В тот раз я же и нашла приз, всего пять рублей, но было довольно приятно. Кажется, купила сигареты и шоколадку. Безусловно, поражает факт того, что кто-то вообще согласен свои деньги просто так отдавать другим, чтобы поднять людям настроение.

Евгений Шапошников говорит, что с момента создания GeoCash постоянно сталкивается с историями, «способными вернуть веру в человечество».

— Одни игроки пришли к месту тайника и увидели что предыдущие «кладоискатели» так глубоко затолкали капсулу в узкую трубу, что извлечь ее стало невозможно. Так они нашли новую капсулу, положили туда свои деньги и оставили капсулу в легкодоступном месте. Один тайник нашел парень и, пока вертел капсулу в руках, увидел группу увлеченных школьников, которые тоже искали тайник. Парень подумал, что квестом он уже насладился, а денег у него вроде и так хватает, так что он незаметно подкинул капсулу обратно. И подобные истории происходят регулярно. Для многих игра важнее денег!



Фото: instagram.com/bogatiy_minsk