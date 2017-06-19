В Минском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 29-летнего уроженца Волковыска, который в ноябре 2016 года в Минске дважды напал на таксистов, чтобы завладеть деньгами. Мужчину обвиняют в разбое и покушении на убийство.





С 2009 года подсудимый Илья постоянно проживал в Минске, работал заведующим магазином частного предприятия, ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Подсудимый частично признал свою вину по «разбойной» статье, однако с обвинением в покушении на убийство не согласен.

Первое нападение на таксиста произошло 7 ноября прошлого года. О событиях того утра на судебном заседании рассказал один из потерпевших, который в то время работал в службе «Такси Алмаз 7788».

— Около 6 часов утра я спал в салоне такси. Услышал, как дверь в машину открылась, потом увидел, что в машину заглянул мужчина. Он попросил подвезти в Серебрянку. Пассажир сел сзади, он был немного выпивший — чувствовался запах алкоголя, но парень был адекватный и ориентировался нормально. Мы ехали и разговаривали, он поинтересовался, как у меня идет работа.

Когда водитель довез пассажира до конечной точки маршрута — улицы Плеханова, тот напал на таксиста.

— Я почувствовал жжение на шее и понял, что парень приложил к моему горлу нож. Я схватился за лезвие рукой, а пассажир потребовал: «Давай быстро деньги». Все деньги лежали в «кармане» на левой двери, я передал их ему через плечо. Там было около 150 рублей.

Таксист пояснил, что не пытался вырваться, так как опасался, что пассажир мог нанести ему смертельную рану.

— Парень поинтересовался, все ли деньги я ему отдал, и, получив утвердительный ответ, ослабил руки, а я смог выскочить из машины и убежать.

Потерпевший добежал до остановки общественного транспорта, где люди вызвали скорую помощь и милицию.

— Я был весь в крови. Потом в больнице мне зашили три пальца на руке и порез на шее.





Через несколько дней произошел аналогичный случай. На этот раз объектом нападения Ильи стал водитель такси «152» Сергей.

— Около 2.30 я ехал в сторону улицы Матусевича и увидел, что на дороге голосует мужчина: его надо было подвезти на улицу Бирюзова. Парень сел на заднее сиденье, он был абсолютно спокоен.

Так же, как и в первый раз, пассажир завел разговор о том, как работается таксисту, много ли заказов. Вопросы пассажир задавал, чтобы выяснить, сколько наличности могло быть у таксиста.

— На Бирюзова я озвучил стоимость поездки, а парень вдруг что-то засуетился и завозился. Я заметил, что на заднем сиденье он переместился ближе к центру. Вдруг пассажир замахнулся на меня рукой с ножом.

Таксист оказался не из робкого десятка, он схватился за занесенный над ним нож и пытался вырвать его из рук нападавшего.

— Все происходило молча, парень никаких требований не предъявлял, а я не мог ему ничего сказать — он сдавил мне горло и прижал к подголовнику. Но я пытался вывернуться от него. Пассажир все же вырвал у меня нож, а потом ударил им меня в грудь. Потом я сумел выскочить из машины, но убегать не стал — стоял возле дверцы и ждал, что же будет делать парень. Он выскочил с ножом из машины и убежал.

Сергей сразу же вызвал милицию, а правоохранители — скорую. Нападавший нанес таксисту раны, не повлекшие расстройства здоровья или утраты трудоспособности. В больницу мужчина ехать отказался — хотел по горячим следам найти нападавшего, пока тот не причинил вреда еще кому-нибудь.

Милиция задержала Илью через два дня после нападения на Сергея. Его заключили под стражу.

На суде оба пострадавших заявили, что претензий к обвиняемому не имеют. Материальную и моральную компенсацию причиненного вреда до суда им выплатили родители обвиняемого.

— Мне просто хочется знать, почему обвиняемый так поступил… — сказал один из таксистов.



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После показаний пострадавших слово предоставили обвиняемому.

— Незадолго до произошедшего я поссорился с руководством магазина, в котором работал, и мое материальное положение было плохим. Надо было вернуть 3−3,5 тысячи рублей кредита в банк — я брал эти деньги, чтобы купить себе телевизор, телефон… Еще был долг около 1,5 тысячи рублей перед хозяином квартиры, которую я арендовал. Это и стало причиной преступления, — рассказал парень.

Илья не знал, где достать деньги. Просить у родителей не стал, т.к. не хотел отпрашиваться с новой работы для поездки к ним в Волковыск. Появились мысли о преступлении.

— Взял дома обычный кухонный нож и пошел на улицу. Нож мне нужен был исключительно для устрашения, навредить никому цели не было. На улице думал, может, прохожего какого-нибудь встречу, не планировал, что нападать буду на таксистов.

В день первого нападения Илья шел по городу, когда увидел припаркованное такси, в котором спал водитель.

— Я открыл машину, думал взять из бардачка что-нибудь ценное, пока водитель спит, но он вдруг проснулся, и ничего не пришло в голову, как только попросить у него подвезти меня в Серебрянку.

По пути Илья достал нож. По его словам, он всю дорогу думал о том, что не стоит наносить никаких повреждений водителю, потому что это может привести к серьезным последствиям.

— Когда нападал, я старался приставить нож к горлу тупой стороной, но водитель вдруг схватился за него.

Часть украденных денег Илья потратил на продукты, а часть спустил в игральных автоматах: парень надеялся заработать на ставках, но все проиграл.

Денег на погашение долга по-прежнему не хватало. Парень снова сел в машину такси.

— Когда таксист начал сопротивляться, то я испугался, такая реакция водителя посеяла во мне панику. Я понял, что смысла требовать деньги у него не было.

Илья утверждает, что целенаправленно никаких ударов ножом в грудь водителю не наносил: «возможно, это произошло во время борьбы, когда таксист вырывал у меня нож». Обвиняемый не считает, что совершил два преступления — заявляет, что второй случай надо расценивать как продолжение первого.

— Если бы я сумел получить необходимую сумму сразу, после первого преступления, на второе я бы уже не пошел… Я хотел сам прийти в милицию и сдаться, но не успел — меня задержали. Я очень сожалею о случившемся и приношу свои извинения…

Судебное заседание продолжится в среду, 21 июня.