«Белавиа» купит у Embraer еще два самолета

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Белавиа покупает у бразильской компании Embraer два узкофюзеляжных самолета E-Jet. Белорусский авиаперевозчик заплатит за машины 99,1 млн долларов.

Самолеты должны быть поставлены в нашу страну до мая 2018 года. Сделка была заключена во время Международного авиасалона в Париже, сообщает авиакомпания.

Белавиа приобретает новые, а не бывшие в употреблении самолеты.

Белавиа купит один Embraer E175 и один Embraer E195. E175 — узкофюзеляжный самолет вместимостью до 88 пассажиров. Дальность полета машины составляет 3900 км, максимальная скорость — 890 км/ч. Е-195 может перевозить до 124 пассажиров на расстояние до 3 350 км.

В воздушном флоте Белавиа уже есть четыре самолета Embraer, по два E175 и Е195.

В прошлом году компания получила три самолета Boeing 737-800, которые летают в новых ливреях после проведения ребрендинга, пишет belmarket.by .