Обнаружены гены ума. Что человечество будет делать с этим открытием?

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В геноме человека нашли пару десятков генов, изменчивость в которых коррелирует с результатами тестов на интеллект.

Шеф-редактор проекта "Сноб", в прошлом – молекулярный генетик Алексей Алексеенко рассуждает , почему это так напрягает общественность.

Речь пойдет о научной работе, результаты которой опубликованы в Nature Genetics в конце мая. Тридцать авторов из четырех стран исследовали 78 тысяч испытуемых. Исследовали двумя способами: во-первых, расшифровали их геномы. А во-вторых, с помощью различных тестов, включая стандартный IQ, определили, насколько они умны.

Дальше в дело вступила статистика: выявлены особенности генома (так называемые «однонуклеотидные полиморфизмы», или SNP), коррелирующие с вот этим так или иначе измеренным свойством, назовем его «умом». Оказалось, что эти SNP находятся в 22 генах, из которых лишь о половине было известно, что они так или иначе влияют на деятельность мозга. То есть одиннадцать генов — абсолютно новые и ранее не исследованные. Показано, что все они работают в мозгу. И главное, все эти генетические различия вместе определяют целых 5% вариации испытуемых по измеренному параметру. Заметим, что это очень много: в прежних работах удавалось порой найти гены, как-то связанные с сообразительностью или академическими успехами, но отвечали они самое большое за пару процентов разброса.

Время вспомнить, что о тех давних работах мы в «Снобе» уже писали в заметке «Тайна генома двоечника». Самое примечательное в той публикации — долгая, хотя и абсолютно бестолковая дискуссия, последовавшая за статьей. Как оказалось, идея о том, что «ум» определяется генами, очень многим не нравится. Да что там «не нравится», просто бесит, доводит до белого каления. Вот и научно-популярная заметка в Nature, посвященная этой последней работе генетиков, уделяет довольно мало внимания самим результатам, а главным образом уговаривает читателей не злиться и не ругаться на ученых обидным словом «фашисты». Да и называется заметка соответственно: «Оглядки на прошлое не должны сдерживать исследования интеллекта».

Что же не так с генами интеллекта, почему многим с ними так трудно ужиться? Очевидно, потому, что наличие таких генов — некая научная база для дискриминации, неравенства, сегрегации, расизма, евгеники и любой другой непотребной мерзости, какую только человечество уже изобрело или только планирует изобрести в будущем. Отчего-то именно гены особенно хороши для обоснования свинства и несправедливости. Если мальчик не смог поступить в вуз потому, что его бедные родители жили в поселке им. Володарского, где нет приличной школы, — на такую несправедливость судьбы многие готовы смотреть сквозь пальцы. Но если стигма лузерства запечатлена прямо в хромосомах, это для многих абсолютно невыносимо.

Тут, конечно, тоже все не просто. К примеру, гены определяют высокий рост, позволяющий человеку стать высокооплачиваемым баскетболистом, и никто отчего-то не впадает от этого в истерику. Или, скажем, если вы перемножаете в уме семизначные числа – тут вообще никому не интересно, гены это или детская травма. Дело в том, что качество «ум» отличается от качества «высокий рост» или «никчемная способность к счету»: за его наличие хвалят, а за отсутствие ругают обидным словом «дурак». Поэтому раздражение обывателя вызывают даже не «гены ума», а сама попытка ученых измерить социально одобряемое качество объективно, с помощью тестов. Обыватель изо всех сил напрягает свой сарказм, доказывая, что тесты IQ к «уму» не имеют никакого отношения. Разумеется, не существует никакого способа «измерить ум» с помощью единственного параметра, как не существует и никакого «определения ума». Однако если это свойство вообще в принципе не поддается измерению, то есть не имеет никаких видимых проявлений, то, ругаясь на кого-то «дураком», вы имеете в виду только то, что этот человек вам не нравится. А тогда получается, что и обижаться на слово «дурак» крайне глупо, то есть сам исходный пункт нашего возмущения упразднен. Раз это совсем не обидно, то и не приходится злиться на тех, кто вздумал у вас это измерять.

Разумеется, интеллект (или, если угодно, способность к его развитию) так или иначе записан в генах. В этом ученые, а вместе с ними и все вменяемые люди, не сомневаются уже лет сто. Ум определяется генами хотя бы потому, что у людей он эволюционировал в сторону большего развития, а эволюционировать может только то, что определяется генами, то есть наследуется. Если фраза «Вы умнее двоякодышащей рыбы» имеет для вас хоть какое-то позитивное содержание, то содержание это ровно в том, что в ваших генах запрограммирован более высокий интеллект, и это свойство развилось в процессе эволюции. Вот как объясняет это Ричард Докинз в своей книжке «Расширенный фенотип»:

«Понятие “умный” само по себе вызывает споры, и это правильно. Но я думаю, что при любом значении этого термина следующие утверждения будут приняты без возражений. 1) Было время, когда наши предки были менее умными, чем мы. 2) Таким образом, в нашей родословной шло возрастание умственных способностей. 3) Это возрастание произошло путем эволюции, возможно движимой естественным отбором. 4) Независимо от того, под действием отбора или без него происходили эволюционные изменения фенотипов, по крайней мере часть из них отражала соответствующие генетические изменения: шло замещение одних аллелей другими, и, как следствие, средние умственные способности возрастали из поколения в поколение. 5) Итак, по определению, хотя бы в прошлом должна была существовать значимая наследственная изменчивость по умственным способностям у человеческой популяции. Некоторые люди были генетически умнее своих современников, другие же были генетически более глупыми. (…) Эти рассуждения годятся не только для объема мозга, но и равным образом для любого поведенческого мерила умственных способностей, какое мы только можем придумать. Тот факт, сам по себе важный, что интеллект — не просто скалярная величина, здесь совершенно не имеет отношения к делу, так же как и трудность измерения интеллекта на практике».

Но вот даже при том, что никто, кроме мракобесов, не сомневался в существовании генов ума, найти эти гены было довольно сложно. Во-первых, потому что их очень много. Есть наверняка среди них гены, определяющие скорость метаболизма в нейронах, или те, от которых зависит качество кровеносных сосудов, то есть низменные природные свойства, за которые сами по себе вас никто хвалить не будет. Как из этого складывается социально одобряемое свойство «быть умным», никто не знал и не знает до сих пор. Во-вторых, гены ума плохо поддаются выявлению потому, что на ум — вернее, на успешное прохождение придуманных учеными тестов на интеллект — влияют не только гены. В этом исследовании поставлен своего рода рекорд: целых пять процентов фенотипической изменчивости оказалось возможно списать на геномные различия. Это много в сравнении с прошлыми исследованиями. Но это означает, что 95% разброса по-прежнему не имеют никакого отношения к генетике, а определяются черт знает чем. Если же естественный отбор, выковавший наш умный мозг из глупого мозга обезьяноподобных предков, оперировал при этом всего пятью процентами изменчивости, нам остается только изумиться величественным результатам проделанной им работы.

Но, возможно, 5% — это только начало. Семьдесят восемь тысяч испытуемых — это огромная выборка и колоссальная работа по расшифровке геномов, недоступная еще пять лет назад. Но вряд ли генетики на этом остановятся. Чем больше статистика, тем более слабые корреляции можно выявить, и тем неизбежнее 5% превратятся в шесть, семь, десять, двадцать...

Если вам нравятся антиутопии, вы можете вообразить обязательный геномный анализ всех трехлетних детишек, отбраковывающий тех, кого лучше бы впоследствии не учить алгебре и тригонометрии, дабы не терять попусту время, а сразу отправить на земляные работы. Но можно посмотреть на проблему и с другой стороны. Раз уж люди научились расшифровывать десятки тысяч геномов за один присест, возможно, они заодно и разучатся превращать научные знания в повод для мерзких социальных экспериментов. Умение ясно и логично рассуждать, в том числе и о материях, ранее табуированных, потому что ужас как обидно было про такое думать, сослужит нам в этом неоценимую службу.

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* Примечание. Чтобы построить на земле новый тоталитарный порядок, собрав всех глупых в резервации и дав умным неограниченную власть над миром, надо хотя бы дождаться, чтобы генами определялось процентов 50 вариации. С другой стороны, для бессмысленного пустословия хватит и полпроцента. Вот, например, новость о том, что треть россиян предрасположена к депрессии и суициду, обнародованная нежно любимой нами компанией Genotek. Насколько среди самоубийц больше носителей аллеля rs6265-T, чем среди мирных обывателей, какова распространенность этого аллеля в других регионах, никто у них даже не спросил. «Треть россиян генетически склонны к самоубийствам и депрессиям» — и все тут, разговор короткий. Вот поэтому, наверное, генетика многих и бесит.