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Декрет № 3 и штрафы. Беларусь попала в число стран с недостаточными правами работников

20.06.2017 17:17 — Разное | Tut.by  
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Беларусь оказалась в числе стран, в которых отсутствуют гарантии соблюдения прав трудящихся. Об этом говорится в рейтинге ITUC Global Rights Index 2017, составленном международной конфедерацией профсоюзов.

По мнению составителей рейтинга, Беларусь входит в число стран, в которых отсутствуют гарантии соблюдения прав трудящихся. В одну группу вместе с Беларусью попало еще 34 страны, в том числе Бахрейн, Бангладеш, Китай, Египет, Греция, Индия, Иран, Казахстан, Пакистан, Украина, Турция, Зимбабве и другие.

Среди «достижений» Беларуси в соблюдении прав трудящихся авторы рейтинга отмечают декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» и возможные штрафы за неуплату сбора, декрет № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», который «подвергся жесткой критике со стороны Международного организации труда, поскольку не соответствует Конвенции МОТ, ратифицированной Беларусью», а также сложности в работе независимых профсоюзов, штраф в 640 долларов, назначенный председателю профсоюза РЭП Геннадию Федыничу.

— Штраф мне выписали за участие в акции протеста против декрета о тунеядстве 17 февраля этого года в Минске. Я ег оуже платил, иначе не смог бы выехать за границу. За участие в таких акциях протеста участники профсоюза РЭП получили штрафы на общую сумму 4200 евро, а суток — на 7,6 месяца в общей сложности, — сообщил FINANCE.TUT.BY Геннадий Федынич. — Декреты № 3 и 29, на мой взгляд, должны быть отменены, они носят не экономический, а политический характер.

В группу, где ситуация с соблюдением прав работников обстоит еще хуже, попали Ирак, Ливия, Палестина, Сомали, Сирия, Судан, Йемен и другие страны.

Польша и Россия оказались в группе стран, в которых отмечаются регулярные нарушения прав работников. Компанию им составили такие страны как Грузи, Молдова, Австралия, Израиль.

Лучше всего ситуация с правами трудящихся обстоит, согласно рейтингу, в таких государствах как Канада, Бельгия, Португалия, Швейцария, Испания, Япония, Чехия и других. В эту же группу попали прибалтийские страны — Литва, Латвия, Эстония.

В исследовании говорится, что более трех четвертей стран, которые попали в обзор, отказывают некоторым или всем работникам в праве на забастовку. Число государств, в которых работники подвергаются физическому насилию и угрозам, увеличилось за год на 10% (от 52 до 59 стран) и включает Колумбию, Египет, Гватемалу, Индонезию и Украину.

Отметим, что в рейтинге ITUC Global Rights Index 2016 Беларусь входила в топ-10 стран с наихудшими условиями для работников. В число аутсайдеров нашу страну потянули, по мнению составителей рейтинга, репрессии протестов, принудительный труд и трудовая дискриминация.

 
Теги: Минск
 
 
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