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Декрет № 3 и штрафы. Беларусь попала в число стран с недостаточными правами работников
Беларусь оказалась в числе стран, в которых отсутствуют гарантии соблюдения прав трудящихся. Об этом
По мнению составителей рейтинга, Беларусь входит
Среди «достижений» Беларуси в соблюдении прав трудящихся авторы рейтинга
— Штраф мне выписали за участие в акции протеста против декрета о тунеядстве 17 февраля этого года в Минске. Я ег оуже платил, иначе не смог бы выехать за границу. За участие в таких акциях протеста участники профсоюза РЭП получили штрафы на общую сумму 4200 евро, а суток — на 7,6 месяца в общей сложности, — сообщил FINANCE.TUT.BY Геннадий Федынич. — Декреты № 3 и 29, на мой взгляд, должны быть отменены, они носят не экономический, а политический характер.
В группу, где ситуация с соблюдением прав работников обстоит еще хуже, попали Ирак, Ливия, Палестина, Сомали, Сирия, Судан, Йемен и другие страны.
Польша и Россия оказались в группе стран, в которых отмечаются регулярные нарушения прав работников. Компанию им составили такие страны как Грузи, Молдова, Австралия, Израиль.
Лучше всего ситуация с правами трудящихся обстоит, согласно рейтингу, в таких государствах как Канада, Бельгия, Португалия, Швейцария, Испания, Япония, Чехия и других. В эту же группу попали прибалтийские страны — Литва, Латвия, Эстония.
В исследовании говорится, что более трех четвертей стран, которые попали в обзор, отказывают некоторым или всем работникам в праве на забастовку. Число государств, в которых работники подвергаются физическому насилию и угрозам, увеличилось за год на 10% (от 52 до 59 стран) и включает Колумбию, Египет, Гватемалу, Индонезию и Украину.
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Беларусь оказалась в числе стран, в которых отсутствуют гарантии соблюдения прав трудящихся. Об этом говорится в рейтинге ITUC Global Rights Index 2017, составленном...
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